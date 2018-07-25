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МИД Таджикистана потребовал сурового наказания для убийцы девочки в Серпухове


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МИД Таджикистана потребовал сурового наказания для убийцы девочки в СерпуховеФото: runews24.ru

Представители МИД Таджикистана потребовали от российских властей сурово наказать убийцу пятилетнего ребенка в подмосковном Серпухове. Как передает ТАСС, иностранные дипломаты выразили намерение сохранять тесный контакт с правоохранительными органами вплоть до вынесения приговора по этому делу.

Российскому внешнеполитическому ведомству направил ноту МИД Таджикистана. Иностранные дипломаты требуют сурового наказания для 27-летнего жителя Подмосковья, который жестоко расправился с пятилетней девочкой, являвшейся гражданки республики.

Как уже сообщалось, ребенок, ненадолго оставленный без присмотра во дворе (родственница отлучилась в магазин), пропал в минувшее воскресенье, 22 июля. На следующее утро тело девочки с явными признаками криминальной смерти нашли в спортивной сумке. Правоохранители быстро установили личность подозреваемого, им оказался местный житель 1990 года рождения. В настоящее время суд уже вынес решение об аресте Александра Семина.

Позднее выяснилось, что на подозрительные действия Семина ранее уже жаловалась жительница Серпухова. Женщина обращалась в полицию, заявив о том, что мужчина домогался ее малолетней дочери и ее подруги прямо на детской площадке. Проигнорировавший эту информацию сотрудник полиции на текущий момент является фигурантом уголовного дела.

Автор: Злата Богатова

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