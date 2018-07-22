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В Подмосковье найдена сумка с останками пятилетнего ребенка
11:04
Фото: imgur.com
В Подмосковье найдена убитой пятилетняя девочка, передают российские СМИ.
Ребенок пропал накануне, он исчез, играя неподалеку от собственного дома.
ЧП случилось в подмосковном Серпухове, где была найдена спортивная сумка с останками девочки. Как передают российские СМИ со ссылкой на источники в следственном ведомстве региона, страшную находку сделали у железнодорожных путей случайные прохожие.
Ребенка, игравшего на детской площадке и пропавшего накануне вечером, искали полицейские и многочисленные волонтеры.
По факту обнаружения тела пятилетней девочки уже возбудили уголовного дело по статье "Убийство малолетнего". К расследованию привлечены опытные специалисты, отметили представители подмосковного ведомства.
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