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В Серпухове привлекут к ответственности участкового, который проигнорировал сведения о педофиле


00:58
В Серпухове привлекут к ответственности участкового, который проигнорировал сведения о педофилеФото: rl0.ru

Мужчина, подозреваемый в жестоком убийстве пятилетней девочки в подмосковном Серпухове, долго выбирал жертву. Как полагают правоохранители, преступление можно и нужно было предотвратить, учитывая, что около года назад уже поступали тревожные сигналы о странном поведении задержанного.

Как передает ТАСС, следственные органы возбудили дело в отношении бывшего участкового, который не отреагировал должным образом на заявление местной жительницы летом прошлого года.

В ходе проверки, осуществленной сотрудниками подмосковного ГСУ СКР, выяснилось, что подозреваемый в убийстве ребенка житель Серпухове якобы уже пытался совершить противоправные действия в отношении детей. В частности, в июне прошло года участковому было поручено проверить сведения, касающиеся Александра Семина. Соответствующий сигнал в правоохранительные органы поступил от матери ребенка, который чуть не пострадал по вине мужчины, спустя год задержанного по подозрению в убийстве.

Однако сотрудник полиции, вероятно, осознавал, что инциденты, связанные с преступлениями в отношении малолетних, представляют собой негативный показатель. По версии следствия, участковый не собирался всесторонне и объективно проверять Семина на причастность к возможным противоправным действиям. В результате в начале июля 2017 года было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Спустя год, в ночь с 22 на 23 июля 2018 года, Семин мог совершить преступление, относящееся к особо тяжким. Как уже сообщалось, мужчину задержали по подозрению в жестоком убийстве пятилетнего ребенка. Тело девочки, пропавшей во время прогулки, нашли в спортивной сумке возле железнодорожных путей. Просмотрев записи камер уличного видеонаблюдения, следователи вышли на личность предполагаемого убийцы.

Трагедию в Серпухове ранее прокомментировал начальник Главного управления криминалистики СК РФ Зигмунд Ложис. По его словам, Семин в течение двух лет "ходил вокруг детской площадки и высматривал себе жертву".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 224

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