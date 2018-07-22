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Адвокат заключенного, избитого в ярославской колонии, из-за угроз покинула Россию
16:10
Фото: livejournal.com
Адвокат Ирина Бирюкова, защищавшая интересы заключенного, который был жестоко избит в ярославской колонии, была вынуждена покинуть РФ, передает ТАСС. По факту угроз, которые поступали в адрес Бирюковой и членов ее семьи, уже проводят проверку следственные органы региона.
Как стало известно, юрист Ирина Бирюкова, обнародовавшая видеоматериал с пытками в ИК-1, начала получать угрозы в свой адрес. В результате адвокату пришлось выехать за пределы РФ. Перед тем, как уехать из России, Ирина Бирюкова обратилась в соответствующие структуры с заявлением о необходимости предоставить защиту для нее и членов ее семьи. Следственные органы приступили к проверке.
Напомним, ранее в СМИ распространились сообщения о задержании сотрудника ярославской колонии, участвовавшего в пытках заключенного, однако официальные источники эти сведения опровергли.
Заключенный Евгений Макаров был жестоко избит в колонии в конце июня прошлого года. Мужчина и еще двое арестантов подавали жалобу на побои в ЕСПЧ. Ранее в Следственном Комитете РФ оснований для возбуждения уголовного дела не усмотрели, однако после того, как на портале "Новой газеты" была размещена видеозапись с регистратора одного из сотрудников колонии, в ведомстве признали факт нанесения множественных ударов, что стало основанием для дальнейшего разбирательства.
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