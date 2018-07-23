|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В убийстве девочки, тело которой нашли в сумке, подозревают 27-летнего соседа
23.7.2018 16:40
Фото: runews24.ru
В убийстве ребенка из подмосковного Серпухова заподозрили 27-летнего мужчину, проживающего неподалеку, передают российские СМИ.
Ранее тело девочки было найдено в сумке рядом с железной дорогой.
Со ссылкой на представителей подмосковного ГСУ СКР отмечается, что подозреваемым в убийстве пятилетнего ребенка оказался местный житель 1990 года рождения. Мужчина задержан, в его квартире сейчас идет обыск. В официальном сообщении указано, что речь также идет о преступлении против половой неприкосновенности девочки.
В ближайшее время начнут проводиться судебно-медицинские экспертизы. Правоохранительные органы сейчас осуществляют комплексные мероприятия с целью выяснения всех обстоятельств случившегося и закрепления доказательственной базы.
Как уже сообщалось ранее, тело ребенка со следами насильственной смерти было найдено сегодня утром в спортивной сумке. Девочка пропала вчера, не вернувшись домой с прогулки.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|