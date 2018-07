Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На торги выставят первую запись Дэвида Боуи случайно найденную на чердаке

Фото: localpics.ru



На торги выставят первую запись Дэвида Боуи, передает ТАСС.



Раритетный материал был случайно найден в старой корзине для хлеба. По мнению организаторов аукциона, стоимость записи может превысить 13 тысяч долларов.



Запись была сделана, когда музыканту было лишь шестнадцать лет. Юный Боуи исполнил композицию I Never Dreamed со своей первой группой The Konrads.



Пленка, сохранившаяся в единственном экземпляре, была случайно найдена экс-барабанщиком и менеджером коллектива Дэвидом Хедфилдом во время переезда. По словам Хедфилда, запись находилась на чердаке над гаражом, затерявшись в многочисленных фотографиях, письмах и промо-материалов, которые хранились в старой хлебной корзинке его деда.



Известно, что эта запись в 1963 году была отклонена звукозаписывающей компанией Decca Records. Спустя некоторое время Дэвид Боуи, сославшись на творческие разногласия, решил покинуть коллектив, но незадолго до этого The Konrads все же добились у звукозаписывающей компании прослушивания.



Материал предполагается выставить на торги уже в сентябре, аукцион организует Omega Auctions.



Известный британский музыкант Дэвид Боуи, долгое время боровшийся с онкологическим заболеванием, скончался в возрасте 69 лет два с половиной года назад. О болезни Боуи не было ничего известно вплоть до его смерти. За несколько дней до кончины, отмечая свое 69-летие, культовый артист презентовал новый, ставший 29-м по счету, альбом Blackstar.



