Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Илон Маск предложил варианты для эвакуации детей из пещеры в Таиланде

14:54

Фото: podrobnosti.ua



Канадско-американский инженер Илон Маск подробнее рассказал о способе, предложенным им для спасения детей и тренера, которые оказались заблокированными в пещере.



Напомним, помимо нового затопления, пленникам угрожает снижающееся количество кислорода - в пещере много людей, которые задействованы в откачке воды.



Как передает Bloomberg, представители Илона Маска уже связались со специалистами, которые сейчас продолжают работу по освобождению детской футбольной команды.



Миллиардер предлагает использовать механизм аварийно-спасательной капсулы. По мнению Илона Маска, этот способ является достаточно безопасным для эвакуации детей. Кроме того, с таиландскими специалистами обсуждается вопрос создания надувной трубы с воздушными шлюзами. Учитывая крайне сложный рельеф пещеры, вероятность успешной реализации такого замысла крайне мала. Но если это "получится, будет превосходно", — отметил инженер.



Ранее стало известно о том, что Илон Маск уже отправил в Таиланд группу высококвалифицированны инженеров, которые могут помощь в проведении операции по спасению детской футбольной команды и их тренера.



Автор: Злата Богатова

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