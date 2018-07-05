|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Илон Маск предложил варианты для эвакуации детей из пещеры в Таиланде
14:54
Фото: podrobnosti.ua
Канадско-американский инженер Илон Маск подробнее рассказал о способе, предложенным им для спасения детей и тренера, которые оказались заблокированными в пещере.
Напомним, помимо нового затопления, пленникам угрожает снижающееся количество кислорода - в пещере много людей, которые задействованы в откачке воды.
Как передает Bloomberg, представители Илона Маска уже связались со специалистами, которые сейчас продолжают работу по освобождению детской футбольной команды.
Миллиардер предлагает использовать механизм аварийно-спасательной капсулы. По мнению Илона Маска, этот способ является достаточно безопасным для эвакуации детей. Кроме того, с таиландскими специалистами обсуждается вопрос создания надувной трубы с воздушными шлюзами. Учитывая крайне сложный рельеф пещеры, вероятность успешной реализации такого замысла крайне мала. Но если это "получится, будет превосходно", — отметил инженер.
Ранее стало известно о том, что Илон Маск уже отправил в Таиланд группу высококвалифицированны инженеров, которые могут помощь в проведении операции по спасению детской футбольной команды и их тренера.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|