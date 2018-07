Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Журнал The Lancet отзывает статьи печально известного профессора Маккиарини

Авторитетный научный журнал The Lancet, посвященный вопросам медицины, отзывает статьи профессора Паоло Маккиарини. Швейцарский врач ранее добился известности как специалист в области регенеративной хирургии, однако потом оказался в центре крупного скандала. Он был признан виновным в научном подлоге, следствием которого стали смертельные случаи.



Как указывается на официальном сайте журнала The Lancet, отзываются две статьи Паоло Маккиарини, опубликованные в период 2011-2012 годов и касающиеся методики пересадки трахей с применением стволовых клеток. Члены специально созданной комиссии Каролинского института ранее пришли к выводу, что материалы представляют собой вымышленные и недостоверные описания состояния пациентов, перенесших операции под руководством профессора.



Паоло Маккиарини стал пользоваться известностью после разработанной им технологии пересадки искусственных трахей, которые были "засеяны" стволовыми клетками. Как выяснилось позднее, семь человек из восьми решившихся на такую операцию, скончались. Состояние и местонахождение восьмого пациента на сегодняшний день остаются неизвестными.



Начиная с 2010 года, хирург работал в шведском Каролинском институте, где каждый год выбирают лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине. Коллеги Паоло Маккиарини спустя четыре года заговорили о том, что он существенно преуменьшает риск проводимых хирургических вмешательств, а также занимается подтасовкой данных.



Летом 2014 года в институте завершилось внутреннее расследование, после чего Маккиарини и шесть его соавторов были официально признаны виновными в научной недобросовестности. На фоне разгоревшегося скандала двое членов Нобелевского комитета по медицине оставили свои посты.



В числе жертв врача - россиянка Юлия Туулик, прооперированная в Краснодарской краевой клинической больнице No 1 летом 2012 года. Примерно через год пациентка скончалась. Российские врачи позже говорили, что решились на рискованный эксперимент из-за того, что он проводился под вывеской Каролинского института.



Осенью 2016 года бывший председатель комитета по этике Каролинского Института из-за инцидента с разоблачением Маккиарини даже призывал на два года "заморозить" Нобелевскую премию за достижения в области медицины. Призовой фонд он предлагал потратить на возмещение причиненного ущерба родным пациентов, которые стали жертвами "опытов на людях".



Автор: Злата Богатова

