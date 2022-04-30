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Universal ежедневно теряет до $1 млн после ухода режиссера «Форсажа 10»


30.4.2022 12:25
Universal ежедневно теряет до $1 млн после ухода режиссера «Форсажа 10»Фото: vk.com

Раскрыты потери киностудии Universal вследствие внезапного ухода режиссера "Форсажа 10", пишут зарубежные СМИ.

Как стало известно, речь может идти об одном миллионе долларов ежедневно.

Киностудия Universal сейчас каждый день теряет до одного миллиона долларов, передает Variety. Процесс съемок фильма "Форсаж 10" пришлось приостановить, когда о своем уходе объявил американский кинорежиссер Джастин Лин.

Премьера картины при этом не переносилась. Как и прежде, первый показ запланирован на 19 мая следующего года. Компания пока ведет переговоры с несколькими кинематографистами, надеясь уже в ближайшее время подыскать Лину замену.

Ранее стало известно, что Лин покинул пост режиссера, потому что имел слишком много творческих разногласий с другими авторами этой франшизы. Кинематографист пояснял, что намерен остаться в числе продюсеров проекта.

Автор: Злата Богатова

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