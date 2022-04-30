Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Под Кировом ввели карантин из-за зараженного трихинеллезом медведя

30.4.2022 20:58

Фото: kapital.kz



Карантинные меры объявлены на территории Оричевского района Кировской области из-за медведя, который оказался зараженным трихинеллезом.



Животное, переносившее опасное для людей заболевание, было подстрелено охотниками, передает агентство "Интерфакс".



Как информирует министерство окружающей среды этого российского региона, после выявления зараженного медведя на территории Оричевского района устанавливается карантин по трихинеллезу диких животных. Охотникам теперь необходимо утилизировать добытых ими животных, которые могут оказаться переносчиками опасной болезни.



Трихинеллез представляет собой серьезное паразитарное заболевание. Оно вызывается трихинеллами - мелкими круглыми червями и нередко заканчивается смертельным исходом. Болезнь поражает медведей, барсуков, кабанов и некоторых других диких зверей. Люди обычно заражаются трихинеллезом в процессе употребления мяса зараженных животных.



После попадания в организм человека трихинеллы первоначально располагаются в кишечнике. В первые-вторые сутки с момента заражения могут возникать тошнота, изжога и диарея. Выраженность симптомов обычно зависит от степени заражения. Позже, когда паразит проникает в другие органы и части тела, пациенты начинают жаловаться на головную боль, лихорадку и озноб, кашель, отеки, зуд, а также болезненные ощущения в мышцах и суставах.



Наиболее опасным является появление паразита в центральной нервной системе. Трихинеллы не могут там выжить, однако способны причинить необратимый ущерб. В таких случаях у зараженных могут развиться такие тяжелые неврологические расстройства как паралич дыхательных путей и не исключен летальный исход.



Автор: Злата Богатова

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