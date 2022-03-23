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В Киеве погибла российская журналистка Оксана Баулина


23.3.2022 22:46
В Киеве погибла российская журналистка Оксана БаулинаФото: ya62.ru

Журналистка The Insider (в России имеет статус СМИ-иностранного агента) Оксана Баулина погибла в Киеве, когда выполняла очередное редакционное задание.

Россиянка попала под обстрел во время подготовки репортажа о разрушениях на территории Подольского района украинской столицы. Коллеги журналистки, сообщив о ее гибели, пока не приводят какие-либо другие подробности происшествия.

В прошлом 42-летняя Оксана Баулина работала в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК, в РФ официально признан экстремистской организацией, деятельность которой запрещена). До того журналистка в течение более десяти лет сотрудничала с различными российскими глянцевыми изданиями.

Ранее американский телеканал Fox News рассказал о гибели своего оператора на территории Украины, вместе с которым была смертельно ранена украинская журналистка. Работавшая консультантом для Fox 24-летняя Александра Кувшинова погибла вместе с оператором Пьером Закржевски, когда их машина оказалась в зоне обстрела.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 140

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