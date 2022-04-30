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В Кабуле более 50 человек стали жертвами взрыва в мечети
30.4.2022 20:58
Фото: allafrica.com
По уточненным данным, более пятидесяти человек погибли в результате взрыва в мечети Кабула, передает Reuters.
ЧП случилось во время молитвы, когда в здании находилось большое количество верующих.
Взрыв прогремел в мечети Халифа Сахиб, расположенной в западной части столицы Афганистана. Количество пострадавших уточняется. Ранее агентство Associated Press со ссылкой на представителя местных властей сообщило, что ранения могли получить не менее двадцати человек.
До этого несколько взрывов произошло на территории афганской провинции Балх. По предварительным данным, в результате происшествий погибли не менее девяти человек. Обстоятельств случившегося сейчас выясняют правоохранительные органы.
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