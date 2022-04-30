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В Персидском заливе обнаружили новый вид морских скатов


30.4.2022 20:04
В Персидском заливе обнаружили новый вид морских скатов Фото: mir24.tv

В Объединенных Арабских Эмиратах ученые обнаружили новый вид морских скатов, представители которого обитают в акватории Персидского залива.

По данным исследователей, этих жителей моря отличает особенный окрас - они полосатые и бледно-голубые, передает El-Balad.

Открытие удалось сделать представителям Агентства по охране окружающей среды, которые изучали ресурсы Персидского залива. В результате специалисты заметили и сделали описание нового представителя хрящевых рыб. Как отмечают ученые, подобная окраска может считаться не слишком характерной для большинства скатов. Гораздо чаще ее наблюдают у карповых рыб, которые относятся к виду орлиный гольян.

На текущий момент науке известны свыше 630 видов скатов, они встречаются практически от Арктики до Антарктики, в том числе, в тропических водах.

Ранее американские специалисты открыли новый вид коронамедузы, которая встречается в сумеречной зоне залива Монтерей у берегов Калифорнии. Морские обитатели получили название Atolla reynoldsi. По словам специалистов, диаметр тела обнаруженной ими медузы составляет 13 см. При этом число щупалец, которое она может иметь, ученые указывают как 26-39.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 103

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