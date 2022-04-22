Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В США заметили неизвестную науке медузу

22.4.2022 19:42

Фото: itsmycity.ru



Американские исследователи зафиксировали новый вид коронамедузы, которая встречается в сумеречной зоне залива Монтерей у берегов Калифорнии, передает Animals.



Ученые назвали его Atolla reynoldsi.



По словам специалистов, диаметр тела обнаруженной в калифорнийском заливе медузы составляет 13 см. При этом количество щупалец, которое она может иметь, ученые указывают как 26-39.



К роду Atolla относят десять известных видов, представители которых обладают характерной бороздкой. В результате их тело визуально напоминает куполообразную голову с красной "короной".



Американские исследователи отмечают, что размеры Atolla reynoldsi превосходят параметры собратьев. Медузы также обладают такой уникальной особенностью как отсутствие удлиненного щупальца. У представителей остальных видов он тянется за телом, и его длина иногда в шесть раз больше диаметра колокола.



Ранее ученые обнаружили новый вид гигантских черепах на острове Сан-Кристобаль, который считается наиболее старым в Галапагосском архипелаге. В 2019 году специалисты проводили перепись черепах, в ходе которой у особей, живущих на Сан-Кристобале, брали образцы тканей и крови. Впоследствии ученые проведены генетические тесты, обнаружив, что результаты не соответствуют исходным данным, которые были получены в 1906 году биологами Калифорнийской академии наук. Специалисты того времени изучали виды черепах, встречающихся на этом острове, по скелетам.



Автор: Злата Богатова

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