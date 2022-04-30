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В Карачаево-Черкесии арестован подозреваемый в подготовке теракта


30.4.2022 19:29
В Карачаево-Черкесии арестован подозреваемый в подготовке терактаФото: sm-news.ru

В Карачаево-Черкесии суд вынес решение об аресте предполагаемого последователя "Исламского государства" (ИГ, организация признана в России террористической, ее деятельность официально запрещена), передают СМИ.

Задержанный подозревается в подготовке теракта.

Предполагаемый сторонник запрещенного в РФ террористического движения арестован в соответствии с решением суда в Карачаево-Черкесии, передает агентство  "Интерфакс". Со ссылкой на региональное Управление ФСБ России отмечается, что мужчина был задержан по подозрению в подготовке теракта. Целью нападения мог стать один из объектов местных органов власти и правопорядка.

В ходе обыска, который проводился по месту жительства фигуранта, обнаружили и изъяли различные компоненты для кустарного изготовления взрывных устройств, а также другие материалы, способные изобличить преступные намерения подозреваемого, пояснили представители ФСБ.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) и ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК РФ. Сведений о личности подозреваемого, а также каких-либо других подробностей операции по его задержанию из официальных источников пока не поступало.

Ранее в Туле бывшего студента осудили на семь лет за подготовку вооруженного нападения на собственный вуз. Ленинский районный суд Тульской области признал молодого человека виновным по нескольким статьям. Заседания по этому делу начались еще в минувшем декабре. Подсудимый отказался признавать вину по предъявленным ему обвинениям.

По версии следствия, житель Тулы 2002 г.р. намеревался осуществить вооруженное нападение, объектом которого могло стать одного из учебных заведений города. У юноши нашли и изъяли обрез охотничьего ружья. В принадлежащих задержанному гаджетах обнаружили материалы, посвященные подобным преступлениям. По версии следствия, фигурант хотел напасть на учебный корпус педуниверситета, запланировав атаку на 20 апреля 2021 года - в годовщину печально известных событий в одной из школ на территории Соединенных Штатов.

Автор: Злата Богатова

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