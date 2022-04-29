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Вынесен приговор студенту, готовившему нападение на вуз в ТулеВынесен приговор студенту, готовившему нападение на вуз в Туле

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Вынесен приговор студенту, готовившему нападение на вуз в Туле


29.4.2022 23:42
Вынесен приговор студенту, готовившему нападение на вуз в ТулеФото: hibiny.com

В Туле бывшего студента осудили на семь лет за подготовку вооруженного нападения на собственный вуз, передают российские СМИ.

Ленинский районный суд Тульской области признал молодого человека виновным по нескольким статьям.

Как указано в сообщении на официальном сайте суда, бывший студент признан виновным по ч. 1 ст. 30, п. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия). Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок семь лет, отбывать который осужденному предстоит в условиях колонии строгого режима. Кроме того, приговор предусматривает дополнительное наказание - ограничение свободы на полтора года.

Судебные заседания по этому делу начались еще в минувшем декабре. Подсудимый отказался признавать вину по предъявленным ему обвинениям.

По версии следствия, житель Тулы 2002 г.р. намеревался осуществить вооруженное нападение, объектом которого могло стать одного из учебных заведений города. У юноши нашли и изъяли обрез охотничьего ружья. В принадлежащих задержанному гаджетах обнаружили материалы, посвященные подобным преступлениям. По версии следствия, фигурант хотел напасть на учебный корпус педуниверситета, запланировав атаку на 20 апреля 2021 года - в годовщину массовой расправы в американской школе.

Как писали ранее местные СМИ, подозреваемым по этому делу оказался первокурсник Тульского государственного педагогического университета. Молодой человек, приехавший из Курска, учился на филологическом факультете. Задумав вооруженное нападение, он намеревался открыть стрельбу по другим студентам и преподавателям собственного вуза.

В поле зрения правоохранительных органов студент попал, как только оставил запрос в Сети на приобретение оружия. Парня задержали в конце 2020 года, практически сразу после того, как ему было передано оружие.

Автор: Злата Богатова

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