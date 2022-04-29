Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В ДНР по подозрению в шпионаже задержан представитель ОБСЕ

29.4.2022 23:42

Фото: aif.ru



Обвинение в шпионаже предъявили задержанному в ДНР представителю Специальной мониторинговой миссии Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ).



По информации Министерства госбезопасности республики, украинский гражданин осуществлял сбор данных для последующей передачи зарубежным спецслужбам, сообщает ТАСС.



Как заявили в Штабе территориальной обороны ДНР, обвиняемый выполнял задание офицера безопасности ОБСЕ Амана Ахмедзянова, собирая информацию, которая была предназначена для иностранных спецслужб. Фигурантом этого уголовного дела оказался Вадим Голда 1967 г.р., являвшийся ассистентом по вопросам безопасности. Отмечается, что среди собранных сведений были данные о местах дислокации подразделений Народной милиции ДНР и различных объектах промышленной инфраструктуры, включая государственные и оборонные.



Глава ДНР Денис Пушилин ранее выступил с заявлением о том, что украинские военные располагали доступом к камерам СММ и имели возможность управлять ими, чтобы корректировать с их помощью огонь по территории республики. Как отмечал Пушилин, представители ОБСЕ при этом действовали в интересах не только Киева, но и взаимодействовали с иностранной разведкой, передавая сведения о позициях и численности войск ДНР.



Напомним, в конце февраля наблюдатели СММ ОБСЕ, покинувшие территории Донецкой и Луганской народных республик, направились в сторону России. Порядка полутора сотен человек проследовали в Ростов-на-Дону, где для них забронировали места в гостинице. Предполагалось, что позже их эвакуируют уже с территории РФ. Члены миссии ОБСЕ на Украине при этом перемещались в Молдавию, откуда проводилась их дальнейшая репатриация.



Автор: Злата Богатова

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