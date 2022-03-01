ИнтерНовости - новости в стране и мире
Российские клубы и сборные отстранили от участия во всех турнирах ФИФА и УЕФА
Российские клубы и сборные отстранили от участия во всех турнирах ФИФА и УЕФА
В кинотеатрах РФ не будут показывать фильмы Walt Disney и Warner Bros.
В кинотеатрах РФ не будут показывать фильмы Walt Disney и Warner Bros.
Российские военные ударят по объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве
Российские военные ударят по объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Сбербанк покидает европейский рынокСбербанк покидает европейский рынок
Воздушное пространство США закрыли для российских самолетовВоздушное пространство США закрыли для российских самолетов
Венедиктов сообщил от отключении от эфира радиостанции «Эхо Москвы»Венедиктов сообщил от отключении от эфира радиостанции «Эхо Москвы»
Покинувших ДНР и ЛНР наблюдателей ОБСЕ разместят в Ростове-на-ДонуПокинувших ДНР и ЛНР наблюдателей ОБСЕ разместят в Ростове-на-Дону
В кинотеатрах РФ не будут показывать фильмы Walt Disney и Warner Bros.В кинотеатрах РФ не будут показывать фильмы Walt Disney и Warner Bros.

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Настоящая кровь. Плохой хороший сериалНастоящая кровь. Плохой хороший сериал
В день памятиВ день памяти
А не пошла бы ты замуж?А не пошла бы ты замуж?
Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Покинувших ДНР и ЛНР наблюдателей ОБСЕ разместят в Ростове-на-Дону


1.3.2022 17:40
Покинувших ДНР и ЛНР наблюдателей ОБСЕ разместят в Ростове-на-ДонуФото: rostovgazeta.ru

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, покинувшие территории Донецкой и Луганской народных республик, направляются в сторону России, передает "Интерфакс". Порядка полутора сотен человек следуют в Ростов-на-Дону, где для них уже забронировали места в гостинице, отмечается со ссылкой на информированный источник.

По данным агентства, колонна с наблюдателями ОБСЕ должна прибыть в Ростов-на-Дону через несколько часов после отъезда из ДНР и ЛНР. В общей сложности народные республики покинули порядка полутора сотен человек, которых разместят в одной из гостиниц города, пояснил осведомленный источник.

Какое время наблюдатели проведут в РФ, пока не уточняется. Известно лишь, что ДНР и ЛНРони покинули, следуя через российский пропускной пункт "Успенка". Ожидается, что позже их эвакуируют уже с территории РФ.

Члены миссии ОБСЕ на Украине, отмечает "Интерфакс", должны быть доставлены в Молдавию, откуда будет проводиться их дальнейшая репатриация.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

Под Омском три человека погибли в ДТППод Омском три человека погибли в ДТП
НАТО впервые развертывает элементы сил реагирования в контексте коллективной обороныНАТО впервые развертывает элементы сил реагирования в контексте коллективной обороны
В Белоруссии завершились переговоры делегаций Москвы и КиеваВ Белоруссии завершились переговоры делегаций Москвы и Киева
Минобороны сообщает об авиаударах по шести колоннам украинских войскМинобороны сообщает об авиаударах по шести колоннам украинских войск
Мединский: делегации России и Украины выехали в ГомельМединский: делегации России и Украины выехали в Гомель

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru