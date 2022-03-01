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Покинувших ДНР и ЛНР наблюдателей ОБСЕ разместят в Ростове-на-Дону
1.3.2022 17:40
Фото: rostovgazeta.ru
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, покинувшие территории Донецкой и Луганской народных республик, направляются в сторону России, передает "Интерфакс". Порядка полутора сотен человек следуют в Ростов-на-Дону, где для них уже забронировали места в гостинице, отмечается со ссылкой на информированный источник.
По данным агентства, колонна с наблюдателями ОБСЕ должна прибыть в Ростов-на-Дону через несколько часов после отъезда из ДНР и ЛНР. В общей сложности народные республики покинули порядка полутора сотен человек, которых разместят в одной из гостиниц города, пояснил осведомленный источник.
Какое время наблюдатели проведут в РФ, пока не уточняется. Известно лишь, что ДНР и ЛНРони покинули, следуя через российский пропускной пункт "Успенка". Ожидается, что позже их эвакуируют уже с территории РФ.
Члены миссии ОБСЕ на Украине, отмечает "Интерфакс", должны быть доставлены в Молдавию, откуда будет проводиться их дальнейшая репатриация.
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