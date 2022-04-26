Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Разрушенный землетрясением храм Зевса найден в Синае

26.4.2022 20:35

Фото: villarenters.ru



Египетские ученые отыскали на территории Синайского полуострова руины храма, возведенного в честь древнегреческого бога Зевса.



Археологи проводили раскопки близ города Телль-эль-Фарма, известного также под названием Пелузий, передает AFP.



По данным специалистов, Телль-эль-Фарму можно отнести к позднему периоду правления фараонов. Сохранились свидетельства о том, как город использовался в византийские и греко-римские времена. В нем есть ряд объектов христианского и раннего исламского периодов, отмечают исследователи.



Египетские археологи сообщают, что обнаруженный храм Зевса находился между фортом Пелузия и мемориальной церковью. Раскопки были начаты со входных ворот, где ученые заметили гранитные колонны огромных размеров и блока, из которых когда-то, возможно, состояла лестница. Открытие прокомментировал генсек Высшего совета древностей Египта Мустафа Вазири. По его словам, ворота могли оказаться разрушенными из-за мощнейшего землетрясения, произошедшего в древности.



Первые раскопки в этом районе были начаты еще в 1900 году. В тот период французскому египтологу Жаку Кледату удалось найти там древнегреческие надписи, которые указывали на существование храма Зевса-Касиоса. Однако сам объект обнаружить не удавалось в течение долгого времени.



По мнению исследователей, при римском императоре Адриане (117-138 годы н.э.) храм был отремонтирован. Ученые намерены тщательно изучить блоки, а также применить фотограмметрическую съемку. В результате историки рассчитывают получить представление о первоначальном виде здания.



Автор: Злата Богатова

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