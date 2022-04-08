|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Врачи диагностировали у актера Карякина агрессивную форму рака
8.4.2022 05:39
Фото: kino-teatr.ru
Известный российский актер Сергей Карякин поделился с поклонниками страшным известием - врачи диагностировали у него онкологическое заболевание в поздней стадии.
Артист рассказал об этом в социальных сетях.
Как пояснил Сергей Карякин, медики диагностировали у него агрессивную форму рака языка. Артист из-за болезни потерял способность работать и даже говорить. Актер признался, что недуг развивался стремительно, и врачи поздно выявили онкологию.
По словам Карякина, локализация крайне неудобная, поэтому он "не операбелен". Иммунотерапию он получает бесплатно, но ему очень нужна помощь. Дело в том, что организм актера уже настолько истощен, что вес упал до 47 кг. В результате супруга Карякина решила организовать сбор средств для врачебной помощи.
Артист отметил, что из-за недуга утратил "все возможности зарабатывать", теперь он не способен проводить "даже частные онлайн-уроки".
Сергею Карякину 18 марта исполнилось пятьдесят лет. Артист приобрел известность после съемок в многосерийных фильмах "В круге первом", "Перевал Дятлова", "Обратная сторона Луны" и других проектах.
Ранее стало известно о серьезных проблемах со здоровьем у Брюса Уиллиса. Близкие артиста подтвердили, что он завершает актерскую карьеру по причине диагностированной врачами афазии. Вскоре после этого организаторы "Золотой малины" приняли решение отозвать премию, которую вручили Уиллису в конце марта.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|