ИнтерНовости - новости в стране и мире
Приостановлено участие РФ в Совете по правам человека
Приостановлено участие РФ в Совете по правам человека
Песков: Россия понесла значительные потери на Украине
Песков: Россия понесла значительные потери на Украине
Псаки: США хотят заставить РФ выбрать между дефолтом и истощением долларовых резервов
Псаки: США хотят заставить РФ выбрать между дефолтом и истощением долларовых резервов
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Число погибших в Краматорске возросло до 50Число погибших в Краматорске возросло до 50
Собчак продала квартиру в Москве за миллиард рублейСобчак продала квартиру в Москве за миллиард рублей
МИД: Россию покинут 45 польских дипломатовМИД: Россию покинут 45 польских дипломатов
ФАС начала проверку в отношении компании «Мираторг»ФАС начала проверку в отношении компании «Мираторг»
В Тель-Авиве ликвидировали террориста, застрелившего двух человекВ Тель-Авиве ликвидировали террориста, застрелившего двух человек

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс-марафон на Асиенде. Краски лета в каждый домКонкурс-марафон на Асиенде. Краски лета в каждый дом
ПокурилиПокурили
Настоящая кровь. Плохой хороший сериалНастоящая кровь. Плохой хороший сериал
В день памятиВ день памяти
Тематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ruТематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Врачи диагностировали у актера Карякина агрессивную форму рака


8.4.2022 05:39
Врачи диагностировали у актера Карякина агрессивную форму ракаФото: kino-teatr.ru

Известный российский актер Сергей Карякин поделился с поклонниками страшным известием - врачи диагностировали у него онкологическое заболевание в поздней стадии.

Артист рассказал об этом в социальных сетях.

Как пояснил Сергей Карякин, медики диагностировали у него агрессивную форму рака языка. Артист из-за болезни потерял способность работать и даже говорить. Актер признался, что недуг развивался стремительно, и врачи поздно выявили онкологию.

По словам Карякина, локализация крайне неудобная, поэтому он "не операбелен". Иммунотерапию он получает бесплатно, но ему очень нужна помощь. Дело в том, что организм актера уже настолько истощен, что вес упал до 47 кг. В результате супруга Карякина решила организовать сбор средств для врачебной помощи.

Артист отметил, что из-за недуга утратил "все возможности зарабатывать", теперь он не способен проводить "даже частные онлайн-уроки".

Сергею Карякину 18 марта исполнилось пятьдесят лет. Артист приобрел известность после съемок в многосерийных фильмах "В круге первом", "Перевал Дятлова", "Обратная сторона Луны" и других проектах.

Ранее стало известно о серьезных проблемах со здоровьем у Брюса Уиллиса. Близкие артиста подтвердили, что он завершает актерскую карьеру по причине диагностированной врачами афазии. Вскоре после этого организаторы "Золотой малины" приняли решение отозвать премию, которую вручили Уиллису в конце марта.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 144

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
  

Популярное

Москалькова: Россия и Украина провели обмен пленнымиМоскалькова: Россия и Украина провели обмен пленными
Главу дальневосточной Федерации кудо арестовали по делу о бандитизмеГлаву дальневосточной Федерации кудо арестовали по делу о бандитизме
ФНС и МВД начинают отслеживать незаконную куплю-продажу валютыФНС и МВД начинают отслеживать незаконную куплю-продажу валюты
МИД: Россию покинут 45 польских дипломатовМИД: Россию покинут 45 польских дипломатов
Песков: Россия понесла значительные потери на УкраинеПесков: Россия понесла значительные потери на Украине

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru