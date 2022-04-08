Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Врачи диагностировали у актера Карякина агрессивную форму рака

8.4.2022 05:39

Фото: kino-teatr.ru



Известный российский актер Сергей Карякин поделился с поклонниками страшным известием - врачи диагностировали у него онкологическое заболевание в поздней стадии.



Артист рассказал об этом в социальных сетях.



Как пояснил Сергей Карякин, медики диагностировали у него агрессивную форму рака языка. Артист из-за болезни потерял способность работать и даже говорить. Актер признался, что недуг развивался стремительно, и врачи поздно выявили онкологию.



По словам Карякина, локализация крайне неудобная, поэтому он "не операбелен". Иммунотерапию он получает бесплатно, но ему очень нужна помощь. Дело в том, что организм актера уже настолько истощен, что вес упал до 47 кг. В результате супруга Карякина решила организовать сбор средств для врачебной помощи.



Артист отметил, что из-за недуга утратил "все возможности зарабатывать", теперь он не способен проводить "даже частные онлайн-уроки".



Сергею Карякину 18 марта исполнилось пятьдесят лет. Артист приобрел известность после съемок в многосерийных фильмах "В круге первом", "Перевал Дятлова", "Обратная сторона Луны" и других проектах.



Ранее стало известно о серьезных проблемах со здоровьем у Брюса Уиллиса. Близкие артиста подтвердили, что он завершает актерскую карьеру по причине диагностированной врачами афазии. Вскоре после этого организаторы "Золотой малины" приняли решение отозвать премию, которую вручили Уиллису в конце марта.



Автор: Злата Богатова

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