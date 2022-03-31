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Скончалась актриса Александра Яковлева


10:02
Скончалась актриса Александра ЯковлеваФото: livejournal.com

Ушла из жизни советская и российская актриса театра и кино Александра Яковлева, передает агентство "Интерфакс".

Сведения о смерти артистки, прославившейся после участия в картинах "Чародеи" и "Экипаж", подтвердил режиссер Николай Лебедев.

Как стало известно, Александра Яковлева долгое время болела. По словам Николая Лебедева, артистка "сражалась до последнего", сообщает агентство "Интерфакс".  Актриса не смогла победить недуг, она скончалась на шестьдесят пятом году жизни, рассказал режиссер.

Настоящее имя актрисы - Александра Иванес. Она родилась 2 июля 1957 года в городе Калининграде. В качестве творческого псевдонима артистка решила взять фамилию своего деда, Павла Кондратьевича Яковлева.

В детские годы будущая звезда советского экрана занималась танцами, посещала музыкальную школу по классу скрипки. Актерскую карьеру Яковлева начала в театре "Суббота". В 1978 году она получила диплом Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК), актриса училась на курсе народного артиста СССР Игоря Владимирова.

Кинодебютом для актрисы стала роль бортпроводницы Тамара в советском художественном фильме-катастрофе "Экипаж". В этой картине, вышедшей на экраны в 1979 году, Александра Яковлева вместе с Леонидом Филатовым сыграли первую в СССР довольно откровенную сцену. После этой ленты актриса стала знаменитой, позже зрители полюбили и другие фильмы с ее участием, в частности, новогоднюю киносказку "Чародеи", снятую Константином Бромбергом по сценарию братьев Стругацких, и "Человек с бульвара Капуцинов".

В 1993 года Яковлева практически перестала сниматься в кино.

В минувшем феврале народный артист России Борис Невзоров скончался из-за коронавируса. За месяц до этого, 18 января известному отечественному актеру исполнилось семьдесят два года. Советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер и педагог Борис Невзоров в различные периоды своей творческой карьеры он выходил на сцену Московского Нового драмтеатра, театра им. Моссовета и Московского драматического театра им. Станиславского. Начиная с 2005 года он работал в Малом театре.

Невзоров много снимался в кино, успев сыграть более ста ролей. Среди наиболее известных картин с его участием - "Россия молодая" (1982), "Найти и обезвредить" (1982 год), "Сталинград" (1989 год).

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 141

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