Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Шансонье Новиков обратился к Соловьеву из-за слов о Екатеринбурге

29.4.2022 17:56

Фото: vk.com



Шансонье Александр Новиков выступил в поддержку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который ранее подверг критике российского телеведущего Владимира Соловьева.



Журналист назвал главу региона "губернатором в законе", когда Куйвашев отреагировал на его высказывания о Екатеринбурге.



Певец опубликовал видео, в котором он осуждает российского телеведущего, на своей странице в социальной сети. По словам Александра Новикова, губернатор Евгений Куйвашев общался "совершенно корректно, насколько позволяет ему его должность". Артист также напомнил, что глава региона лишь порекомендовал Владимиру Соловьеву следить за языком, однако тот сразу же "перешел на оскорбления".



Будучи телевизионным деятелем, "которого смотрит вся страна" и который представляет "мнение правительства, мнение Кремля", действительно необходимо оценивать свои выражения, подчеркнул шансонье. Он также отметил, что ему было "достаточно дико и обидно слышать" подобные высказывания о городе, где он проживает на протяжении более чем пятидесяти лет. Артист заявил, что ведущему в сложившейся ситуации стоит извиниться перед Куйвашевым либо "хотя бы объясниться".



Напомним, телевизионный деятель назвал Екатеринбург "центром мерзотной либероты" в беседе с уральским полпредом Владимиром Якушевым. Соответствующая запись появилась на канале "Соловьев-LIVE" 27 апреля. Журналист, в частности, заявил, что уральская столица в прошлом породила целый ряд "подонков", которые сейчас покинули РФ и скрываются за рубежом. Уральский полпред с мнением Соловьева согласился, отметив, что власти Екатеринбурга продолжают работать над патриотическим воспитанием местного населения.



Когда Куйвашев отреагировал на реплики Соловьева, тот в ответ назвал главу российского региона "губернатором в законе".



Автор: Злата Богатова

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