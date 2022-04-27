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Губернатор Куйвашев дал резкий ответ Соловьеву, назвавшему Екатеринбург «центром мерзотной либероты»
14:09
Фото: mstrok.ru
Следить за языком порекомендовал глава Свердловской области Евгений Куйвашев известному ведущему Владимиру Соловьеву.
Телевизионный деятель, беседуя с уральским полпредом Владимиром Якушевым, назвал Екатеринбург "центром мерзотной либероты".
Глава российского региона с осуждением отреагировал на высказывание известного журналиста, отметив, что Соловьев использовал при оскорблении Екатеринбурга слова, которые вряд ли будут произносить воспитанные люди. Учитывая, что на Урале особенно ценят тех, кто способен следить "за своим языком", Куйвашев посоветовал ведущему впредь выбирать выражения.
Губернатор при этом допустил, что многие его земляки захотят лично прокомментировать реплики Соловьева.
Беседа ведущего с Якушевым вышла в эфир на канале "Соловьев-LIVE" накануне, 27 апреля. Журналист, в частности, заявил, что уральская столица в прошлом породила целый ряд "подонков", которые сейчас покинули РФ и скрываются за рубежом. Соловьев подразумевая врио главы партии "Россия будущего" Леонида Волкова (внесен в реестр иноагентов и список экстремистских организаций).
Уральский полпред с мнением Соловьева согласился, отметив, что власти Екатеринбурга продолжают работать над патриотическим воспитанием местного населения.
Ранее стало известно, что ФСБ пресекла деятельность преступной группы, готовившей покушение на Соловьева и других российских журналистов.
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