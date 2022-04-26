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ТАСС: уехавший в Италию Чубайс не планирует возвращаться в РФ


05:23
ТАСС: уехавший в Италию Чубайс не планирует возвращаться в РФФото: tildacdn.com

Бывший глава "Роснано" и экс-спецпредставитель президента РФ по устойчивому развитию Анатолий Чубайс находится сейчас в Италии, сообщает ТАСС.

В Россию для участия в слушаниях по делу о краже он возвращаться он пока не собирается.

Бывший гендиректор "Роснано" Анатолий Чубайс находится в Италии, передает ТАСС. Со ссылкой на источник в окружении Чубайса отмечается, что в РФ для дачи показаний он возвращаться не собирается. Речь идет об уголовном деле по факту кражи имущества на 70 млн рублей. Чубайс проходит по нему как потерпевший. Другими фигурантами являются его бывший деловой партнер Илья Сучков, которому инкриминируют покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и кражу в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ), член федерального политического совета "Парнаса" Муса Садаев, охранник Антон Поляков и директор ЧОП "Аргус" Алексей Уляхин.

Уголовное дело рассматривает столичный Хамовнический суд. Накануне, 27 апреля, слушание перенесли примерно на месяц. Причиной этого стало отсутствия представителей потерпевшего и одного из свидетелей.

Отмечается, что Чубайс покинул Россию на борту частного самолета, первоначально направившись в Турцию. Там он провел некоторое время, после чего вылетел в Европу. Сейчас он остается в Италии, в этой стране он имеет собственность, пояснил источник. Официальные представители Чубайса пока воздерживаются от каких-либо комментариев - как по поводу местонахождения бывшего главы "Роснано", так и его возможного присутствия в суде.

В 2017 году Анатолий Чубайс обратился в полицию с заявлением о краже имущества из жилого комплекса в деревне Переделки Одинцовского района Московской области. Сначала речь шла об ущербе в размере 3 млрд рублей, однако затем сумма значительно уменьшилась. Статус потерпевшего, помимо Чубайса, в рамках этого уголовного дела также получила компания "Тилсок".

Чубайс занимал пост спецпредставителя главы РФ с конца 2020 года, до этого в течение двенадцати лет руководил "Роснано" и был гендиректором госкорпорации "Роснанотех" (весной 2011 года реорганизована в акционерное общество "Роснано"), в период 1998-2008 годов был главой РАО "ЕЭС России". В 1990-х находился на высоких постах в правительстве, в частности, работал первым вице-премьером и на протяжении нескольких месяцев возглавлял администрацию президента Бориса Ельцина.

Напомним, в конце минувшего марта глава "Роснано" Сергей Куликов попросил Генпрокуратуру РФ проверить деятельности компании в период с 2010 по 2020 год, когда пост ее руководителя занимал Анатолий Чубайс. Как указывалось в официальном послании, объем внешних заимствований этой организации в указанное время оказался выше 290 млрд руб.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 108

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