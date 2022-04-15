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Глава «Роснано» попросил Генпрокуратуру проверить работу компании при Чубайсе


15.4.2022 16:49
Глава «Роснано» попросил Генпрокуратуру проверить работу компании при ЧубайсеФото: ik.news

Глава "Роснано" Сергей Куликов просит Генпрокуратуру РФ провести проверку деятельности компании за период 2010-2020 годов, когда пост ее руководителя занимал Анатолий Чубайс.

Как указано в официальном послании, объем внешних заимствований этой организации в указанное время превысил 290 млрд рублей, сообщает РБК.

Отмечается, что подлинность документа, подписанного Куликовым и отправленного 24 марта, подтверждена близким к Генпрокуратуре источником. По словам главы "Роснано", в этот период объем внешних заимствований компании превысил 290 млрд рублей. На конец 2020 года долг организации был выше 146 млрд руб., тогда как расходы на его обслуживание обходились в 126 млрд рублей. В своем письме топ-менеджер также напомнил, что в качестве обеспечения заимствований были использованы госгарантии на 108 млрд рублей.

В минувшем марте официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил сведения об уходе Анатолия Чубайса с должности спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития. Говоря о возможном отъезде государственного деятеля из страны, пресс-секретарь главы РФ сказал, что "это его личное дело".

Чубайс действовал в качестве спецпредставителя главы РФ с 4 декабря 2020 года. До этого он в течение двенадцати лет руководил "Роснано", а также занимал пост гендиректора госкорпорации "Роснанотех" (11 марта 2011 года реорганизована в акционерное общество "Роснано"), в период 1998-2008 годов был главой РАО "ЕЭС России". В 1990-х годах находился на высоких постах в российском правительстве, в частности, работал первым вице-премьером и на протяжении нескольких месяцев возглавлял администрацию президента Бориса Ельцина.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 114

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