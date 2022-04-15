|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Глава «Роснано» попросил Генпрокуратуру проверить работу компании при Чубайсе
15.4.2022 16:49
Фото: ik.news
Глава "Роснано" Сергей Куликов просит Генпрокуратуру РФ провести проверку деятельности компании за период 2010-2020 годов, когда пост ее руководителя занимал Анатолий Чубайс.
Как указано в официальном послании, объем внешних заимствований этой организации в указанное время превысил 290 млрд рублей, сообщает РБК.
Отмечается, что подлинность документа, подписанного Куликовым и отправленного 24 марта, подтверждена близким к Генпрокуратуре источником. По словам главы "Роснано", в этот период объем внешних заимствований компании превысил 290 млрд рублей. На конец 2020 года долг организации был выше 146 млрд руб., тогда как расходы на его обслуживание обходились в 126 млрд рублей. В своем письме топ-менеджер также напомнил, что в качестве обеспечения заимствований были использованы госгарантии на 108 млрд рублей.
В минувшем марте официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил сведения об уходе Анатолия Чубайса с должности спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития. Говоря о возможном отъезде государственного деятеля из страны, пресс-секретарь главы РФ сказал, что "это его личное дело".
Чубайс действовал в качестве спецпредставителя главы РФ с 4 декабря 2020 года. До этого он в течение двенадцати лет руководил "Роснано", а также занимал пост гендиректора госкорпорации "Роснанотех" (11 марта 2011 года реорганизована в акционерное общество "Роснано"), в период 1998-2008 годов был главой РАО "ЕЭС России". В 1990-х годах находился на высоких постах в российском правительстве, в частности, работал первым вице-премьером и на протяжении нескольких месяцев возглавлял администрацию президента Бориса Ельцина.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|