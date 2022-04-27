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СКР возбудил уголовное дело после осквернения памятника советским воинам в Литве
27.4.2022 14:39
Фото: vk.com
СКР возбудил уголовное дело после осквернения памятника советским воинам в Литве
Следственный комитет РФ по итогам проверки принял решение о возбуждении уголовного дела по факту инцидента в Литве.
Как информирует пресс-служба СКР, неизвестные злоумышленники осквернили памятник советским воинам, которые погибли в период Великой Отечественной войны.
Российские следователи намерены выяснить обстоятельства происшествия в населенном пункте Жалейи Вилкавишкского района Литвы в рамках уголовного дела, которое возбудили по пп. "а", "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение воинских памятников и других мемориальных сооружений либо объектов, которые посвящены тем, кто защищал Отечество и его интересы в годы ВОВ).
Как подчеркивается в сообщении, подобные правонарушения направлены против интересов РФ в вопросах сохранения исторической памяти о роли СССР во Второй мировой войне и его решающем вкладе в победу над фашизмом
До того полиция Литвы сообщила о ЧП на территории Шакяйского района, где неизвестные злоумышленники испачкали краской монумент, установленный в память о красноармейцах, павших в годы ВОВ. Памятник установлен на воинском кладбище в деревне Гришкабудис. Местные правоохранители информируют, что вандалы забрызгали памятник и мемориальные таблички желтой и синей краской.
Днем раньше, в минувший вторник, 26 апреля, в Латвии демонтировали советский памятник воинам-освободителям, который находился в населенном пункте Мадлиена в Огрском крае
Напомним, в конце минувшего марта на юге Польши провели работы по сносу памятника Красной армии. По решению властей был демонтирован монумент советских времен, установленный в местности Хжовице гмины Прушкув Опольского воеводства. В 1949 году его установили на месте кладбища, где в тот момент покоились останки 620 красноармейцев Первого Украинского фронта. Позже тела советских солдат эксгумировали и перенесли на военное кладбище, расположенное в польском городе Кендзежин-Козле.
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