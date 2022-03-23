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В Польше демонтируют памятник воинам Красной армии
23.3.2022 21:53
Фото: pravfond.ru
На юге Польши сегодня начались работы по сносу памятника Красной армии, передает ТАСС. Демонтируется монумент, установленный в местности Хжовице гмины Прушкув Опольского воеводства, рассказали в эфире Польского общественного телевидения.
Польские каналы транслировали работы по демонтажу памятника, который в 1949 году установили на месте кладбища, где покоятся останки 620 красноармейцев Первого Украинского фронта.
На пресс-конференции, посвященной этим событиям, выступил руководитель Института национальной памяти (ИНП) Польши Кароль Навроцкий. Он подчеркнул, что в современной независимой и демократической Польше нет должно быть "места для красной звезды". Навроцкий также отметил, что "символ красной звезды так же, как немецкая свастика", связан с началом Второй мировой войны.
Глава ИНП пояснил, что на территории республики сейчас остается порядка шестидесяти подобного рода памятников-символов. Польские власти намерены снести их в ближайшее время.
Выступавший на пресс-конференции директор бюро по мемориальным вопросам ИНП Адам Сивек отметил, что к настоящему времени в Хжовице уже не сохранилось воинских захоронений, которые власти Польши, по его словам, продолжают защищать и охранять. Представитель ИНП подчеркнул, что акция направлена лишь "против символических объектов".
Пятиметровый обелиск с красной звездой в верхней части в Хжовице появился в 1949 году. Монумент установили на месте кладбища, где похоронили останки 620 красноармейцев Первого Украинского фронта. Позже тела советских солдат эксгумировали и перенесли на военное кладбище, расположенное в польском городе Кендзежин-Козле.
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