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В Мексике 11 человек стали жертвами стрельбы на подпольных скачках
27.4.2022 13:05
Фото: kanal32.info
Правоохранительные органы мексиканского штата Чиуауа выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого погибли не менее одиннадцати человек.
ЧП случилось во время проводившихся подпольно конных скачек.
Инцидент прокомментировал министр безопасности штата Хильберто Лойю Чавес, передает Noticias Guerrero. По словам чиновника, в штате Чиуауа ночью 25 апреля погибли одиннадцать мужчин. Пять из них скончались на месте от полученных огнестрельных ранений, еще шесть - когда их пытались доставить в больницы.
Установлено, что все жертвы входили в криминальные группировки. Кто может быть причастен к массовому убийству, выясняет полиция. Правоохранители обнаружили и изъяли на месте происшествия оружие и машины. Сведений о том, что могло стать причиной конфликта, пока нет. Учитывая, что законодательство Мексики не запрещает проведение конных скачек, полиция также выясняет, почему это мероприятие было организовано подпольно и в ночное время.
В первых числах апреля в Мексике задержали подозреваемых в убийстве двадцати человек. По данным полиции, пятеро мужчин причастны к инциденту, случившемуся в конце октября 2020 года в районе Синапекуаро штата Мичоакан. Вооруженные злоумышленники открыли стрельбу по людям, которые наблюдали за проводившимися подпольно петушиными боями.
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