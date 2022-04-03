Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Мексике задержаны подозреваемые в убийстве 20 человек

3.4.2022 16:42

Фото: insightcrime.org



Правоохранительные органы мексиканского штата Мичоакан на западе страны задержали пятерых подозреваемых в убийстве 20 человек.



Как сообщают местные СМИ со ссылкой на представителей региональной прокуратуры, полиция проводила оперативные мероприятия в районе Маго.



Все пятеро задержанных имели при себе оружие. Правоохранители изъяли у подозреваемых автоматы АК-47 и винтовки, а также гранатомет и различные боеприпасы. Кроме того, у предполагаемых убийц была найдена партия наркотиков. По данным местной прокуратуры, в ближайшее время подозреваемым будут предъявлены обвинения по делу о гибели двадцати человек.



Массовое убийство было совершено в конце октября 2020 года в районе Синапекуаро штата Мичоакан. Вооруженные злоумышленники открыли стрельбу за людьми, которые наблюдали за проводившимися подпольно петушиными боями.



Ранее на территории мексиканского штата Герреро, печально известного из-за высокого уровня преступности, нашли автомобиль, котором находились изуродованные останки шести человек. Как полагают местные полицейские, жертвами преступления могли быть стать члены одной из криминальных группировок, действующих в регионе. Вероятно, с ними расправились во время борьбы за сферы влияния.



Отмечалось, что обезглавленные тела были завернуты в пластиковые пакеты. Правоохранители сейчас пытаются установить владельца автомобиля, который был брошен в одном из наиболее опасных районов Герреро. По данным местных СМИ, головы погибших убийцы оставили на крыше машины.



Автор: Злата Богатова

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