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В Мексике задержаны подозреваемые в убийстве 20 человек


3.4.2022 16:42
В Мексике задержаны подозреваемые в убийстве 20 человекФото: insightcrime.org

Правоохранительные органы мексиканского штата Мичоакан на западе страны задержали пятерых подозреваемых в убийстве 20 человек.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на представителей региональной прокуратуры, полиция проводила оперативные мероприятия в районе Маго.

Все пятеро задержанных имели при себе оружие. Правоохранители изъяли у подозреваемых автоматы АК-47 и винтовки, а также гранатомет и различные боеприпасы. Кроме того, у предполагаемых убийц была найдена партия наркотиков. По данным местной прокуратуры, в ближайшее время подозреваемым будут предъявлены обвинения по делу о гибели двадцати человек.

Массовое убийство было совершено в конце октября 2020 года в районе Синапекуаро штата Мичоакан. Вооруженные злоумышленники открыли стрельбу за людьми, которые наблюдали за проводившимися подпольно петушиными боями.

Ранее на территории мексиканского штата Герреро, печально известного из-за высокого уровня преступности, нашли автомобиль,  котором находились изуродованные останки шести человек. Как полагают местные полицейские, жертвами преступления могли быть стать члены одной из криминальных группировок, действующих в регионе. Вероятно, с ними расправились во время борьбы за сферы влияния.

Отмечалось, что обезглавленные тела были завернуты в пластиковые пакеты. Правоохранители сейчас пытаются установить владельца автомобиля, который был брошен в одном из наиболее опасных районов Герреро. По данным местных СМИ, головы погибших убийцы оставили на крыше машины.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 110

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