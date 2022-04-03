|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Мексике задержаны подозреваемые в убийстве 20 человек
3.4.2022 16:42
Фото: insightcrime.org
Правоохранительные органы мексиканского штата Мичоакан на западе страны задержали пятерых подозреваемых в убийстве 20 человек.
Как сообщают местные СМИ со ссылкой на представителей региональной прокуратуры, полиция проводила оперативные мероприятия в районе Маго.
Все пятеро задержанных имели при себе оружие. Правоохранители изъяли у подозреваемых автоматы АК-47 и винтовки, а также гранатомет и различные боеприпасы. Кроме того, у предполагаемых убийц была найдена партия наркотиков. По данным местной прокуратуры, в ближайшее время подозреваемым будут предъявлены обвинения по делу о гибели двадцати человек.
Массовое убийство было совершено в конце октября 2020 года в районе Синапекуаро штата Мичоакан. Вооруженные злоумышленники открыли стрельбу за людьми, которые наблюдали за проводившимися подпольно петушиными боями.
Ранее на территории мексиканского штата Герреро, печально известного из-за высокого уровня преступности, нашли автомобиль, котором находились изуродованные останки шести человек. Как полагают местные полицейские, жертвами преступления могли быть стать члены одной из криминальных группировок, действующих в регионе. Вероятно, с ними расправились во время борьбы за сферы влияния.
Отмечалось, что обезглавленные тела были завернуты в пластиковые пакеты. Правоохранители сейчас пытаются установить владельца автомобиля, который был брошен в одном из наиболее опасных районов Герреро. По данным местных СМИ, головы погибших убийцы оставили на крыше машины.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|