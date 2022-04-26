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Убийцу обманутого студента СПбГУ приговорили к 11 годам


26.4.2022 18:35
Убийцу обманутого студента СПбГУ приговорили к 11 годамФото: sledcom.ru

В Санкт-Петербурге суд вынес решение по делу о мошенничестве при оформлении документов, один из семи фигурантов которого также обвинялся в резонансном убийстве студента.

Преступление было совершено летом 2020 года.

Как информирует пресс-служба региональной прокуратуры, виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, которое было совершено членами организованной группы), признаны Юлия Конова, Юлия Пессель, Татьяна Ганичева, Людмила Никифорова, Никита Потапов и Гвидон Аветисян. Все они получили наказание в виде лишения свободы на срок от трех лет условно до пяти лет с отбыванием в колонии общего режима.

Проходивший по этому делу Заур Каримов также признан виновным в убийстве студента Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ), который погиб летом года на Невском проспекте. Суд приговорил фигуранта к одиннадцати годам заключения. Отбывать срок ему предстоит в колонии строгого режима.

По материалам уголовного дела, в период с марта по июнь 2020 года злоумышленники действовали в офисах, расположенных на Невском проспекте и Херсонской улице северной столицы. Выдавая себя за сотрудников ООО "Ресурс" и "Рубин", они предлагали гражданам быстро оформить медицинские книжки в целях последующего трудоустройства. Следователи выяснили, что выполнять взятые на себя обязательства мошенники не собирались.

В результате противоправных действий пострадали порядка шестидесяти человек. Общий ущерб превысил 150 тыс. рублей.

4 июня 2020 года работавший охранником ООО "Ресурс" Заур Каримов выстрелил в студента магистратуры Петербургского госуниверситета Владислава Голикова из травматического пистолета. Молодой человек требовал вернуть ему деньги за услуги, которые не были оказаны. 24-летний потерпевший получил ранение головы, от которого вскоре умер в больнице.

Весной прошлого года объединенная пресс-служба судов города сообщила, что пистолет, из которого убили студента, был передан Каримову представителем полиции. В отношении сотрудника правоохранительных структур завели дело по п.в ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий), его отправили под домашний арест.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 124

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