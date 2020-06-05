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В Петербурге задержан мужчина, стрелявший в обманутого студента
5.6.2020 21:59
Фото: deon.pl
Правоохранительные органы Северной столицы задержали мужчину, который может быть причастен к инциденту на Невском проспекте.
Как стало известно, Заур Каримов пытался скрыться от силовиков, прячась дома у своей сожительницы.
В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти пояснили, что местонахождение подозреваемого было установлено в ходе совместных действий сотрудников полиции и СКР. В результате мужчина был задержан в квартире сожительницы, в доме № 28 по Загородному проспекту.
Отмечается, что подозреваемый работал в качестве охранника в коммерческой фирме. По версии следствия, в минувший четверг, 4 июня, в ходе конфликта с обманутым молодым человеком он выстрелил ему в голову из травматического пистолета. Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован.
Ранее по факту инцидента, случившегося на Невском проспекте, возбудили сразу два уголовных дела. Помимо покушения на убийство, речь идет о мошенничестве. Молодой человек, получивший ранение, ранее обратился в компанию, чтобы оформить документы для трудоустройства. Однако он так и не дождался обещанных бумаг, а деньги ему вернуть отказались, что и стало причиной конфликта.
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