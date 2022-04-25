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В Тверской области девочка утонула в подполе хозпостройки


25.4.2022 20:05
В Тверской области девочка утонула в подполе хозпостройкиФото: sledcom.ru

Тверские следователи возбудили уголовное дело после гибели четырехлетней девочки в Красном Холме.

По данным пресс-службы регионального СУ СКР, тело ребенка нашли в хозпостройке, расположенной около жилого дома.

Трагедия случилась в минувшую субботу, 23 апреля, указано в сообщении ведомства. В ходе начатого разбирательства следователи выяснили, что ребенок некоторое время оставался без присмотра взрослых. По версии следствия, девочка вошла в хозяйственную постройку, которая находится около дома, и упала в подпол, заполненный водой. Самостоятельно выбраться ребенку не удалось.

Следователи по результатам проверки завели уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось о ЧП в Липецке, где школьник погиб под колесами мусоровоза, убегая от бродячих собак. Правоохранительные органы после смерти ребенка уже возбудили несколько уголовных дел, в отношении мужчины, находившегося за рулем мусоровоза (по ч. 3 ст. 264 УК РФ - Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее за собой гибель несовершеннолетнего), а также по факту халатности должностных лиц, которые должны были нести ответственность за мероприятия по отлову бездомных животных (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

Автор: Злата Богатова

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