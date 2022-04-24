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Липецкий школьник погиб под колесами мусоровоза, убегая от бродячих собак


24.4.2022 11:07
Липецкий школьник погиб под колесами мусоровоза, убегая от бродячих собакФото: livejournal.com

Правоохранительные органы Липецка выясняют обстоятельства трагической гибели 11-летнего ребенка. По предварительным данным, мальчик был насмерть сбит мусоровозом, когда направлялся на занятия в школу. Он попал под машину, пытаясь убежать от бродячих псов.

После смерти ребенка уже возбудили несколько уголовных дел, передает СУ СКР по региону. ЧП случилось в минувший четверг, 21 апреля, когда ребенок направлялся в школу. По версии следствия, водитель мусоровоза сбил мальчика, после чего школьник умер на месте от полученных повреждений.

В ходе начатого расследования были изучены записи видеокамер уличного наблюдения и показания невольных очевидцев трагического происшествия. Как стало известно, ребенок попал под машину, когда пытался спастись от бродячих псов. Следователи полагают, что именно это стало причиной смертельной аварии.

Уголовные дела завели в отношении мужчины, находившегося за рулем мусоровоза (по ч. 3 ст. 264 УК РФ - Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее за собой гибель несовершеннолетнего), а также по факту халатности должностных лиц, которые должны нести ответственность за мероприятия по отлову бездомных животных (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

В сообщении регионального СУ СКР отмечается, что местные жители ранее неоднократно обращались в органы власти, сигнализируя об опасности, связанной с появлением на улице безнадзорных животных. Однако должностные лица не предприняли вовремя эффективных мер по отлову собак, и это может стать основанием для привлечения к уголовной ответственности.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 115

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