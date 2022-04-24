Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Липецкий школьник погиб под колесами мусоровоза, убегая от бродячих собак

24.4.2022 11:07

Фото: livejournal.com



Правоохранительные органы Липецка выясняют обстоятельства трагической гибели 11-летнего ребенка. По предварительным данным, мальчик был насмерть сбит мусоровозом, когда направлялся на занятия в школу. Он попал под машину, пытаясь убежать от бродячих псов.



После смерти ребенка уже возбудили несколько уголовных дел, передает СУ СКР по региону. ЧП случилось в минувший четверг, 21 апреля, когда ребенок направлялся в школу. По версии следствия, водитель мусоровоза сбил мальчика, после чего школьник умер на месте от полученных повреждений.



В ходе начатого расследования были изучены записи видеокамер уличного наблюдения и показания невольных очевидцев трагического происшествия. Как стало известно, ребенок попал под машину, когда пытался спастись от бродячих псов. Следователи полагают, что именно это стало причиной смертельной аварии.



Уголовные дела завели в отношении мужчины, находившегося за рулем мусоровоза (по ч. 3 ст. 264 УК РФ - Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее за собой гибель несовершеннолетнего), а также по факту халатности должностных лиц, которые должны нести ответственность за мероприятия по отлову бездомных животных (ч. 2 ст. 293 УК РФ).



В сообщении регионального СУ СКР отмечается, что местные жители ранее неоднократно обращались в органы власти, сигнализируя об опасности, связанной с появлением на улице безнадзорных животных. Однако должностные лица не предприняли вовремя эффективных мер по отлову собак, и это может стать основанием для привлечения к уголовной ответственности.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 115

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 25.4.2022 14:01 При пожаре в оборонном НИИ в Твери погибли 17 человек

При пожаре в оборонном НИИ в Твери погибли 17 человек 25.4.2022 12:40 В Брянске локализовали пожар на нефтебазе

В Брянске локализовали пожар на нефтебазе 24.4.2022 20:03 Задержан москвич, сломавший инсталляцию с украинской бабушкой и знаменем Победы

Задержан москвич, сломавший инсталляцию с украинской бабушкой и знаменем Победы 24.4.2022 19:06 В Нигерии при взрыве на незаконном нефтезаводе погибли более 100 человек

В Нигерии при взрыве на незаконном нефтезаводе погибли более 100 человек 24.4.2022 18:06 В Японии подтверждена гибель 10 человек с круизного судна