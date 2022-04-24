ИнтерНовости - новости в стране и мире
При пожаре в оборонном НИИ в Твери погибли 17 человек
При пожаре в оборонном НИИ в Твери погибли 17 человек
В Брянске локализовали пожар на нефтебазе
В Брянске локализовали пожар на нефтебазе
Турция закрыла воздушное пространство для российских самолетов, следующих в Сирию
Турция закрыла воздушное пространство для российских самолетов, следующих в Сирию
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
При пожаре в оборонном НИИ в Твери погибли 17 человекПри пожаре в оборонном НИИ в Твери погибли 17 человек
В Брянске локализовали пожар на нефтебазеВ Брянске локализовали пожар на нефтебазе
Макрон выиграл второй тур выборовМакрон выиграл второй тур выборов
Госструктуры США блокировали работу посольства России в ВашингтонеГосструктуры США блокировали работу посольства России в Вашингтоне
Во Франции арестовали еще одно полотно из коллекции МорозовыхВо Франции арестовали еще одно полотно из коллекции Морозовых

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс-марафон на Асиенде. Краски лета в каждый домКонкурс-марафон на Асиенде. Краски лета в каждый дом
ПокурилиПокурили
Настоящая кровь. Плохой хороший сериалНастоящая кровь. Плохой хороший сериал
В день памятиВ день памяти
Тематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ruТематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Во Франции арестовали еще одно полотно из коллекции Морозовых


24.4.2022 10:00
Во Франции арестовали еще одно полотно из коллекции МорозовыхФото: rewizor.ru

Власти Франции приняли решение арестовать еще одно произведение искусства, экспонировавшееся в фонде Louis Vuitton в Париже.

Речь идет уже о второй картине из знаменитой коллекции братьев-меценатов Михаила и Ивана Морозовых, передает Le Monde.

Французские власти наложили арест на портрет предпринимателя Тимофея Морозова, созданный в 1891 году выдающимся отечественным художником Валентином Серовым. Полотно ранее участвовало в выставке, организованной фондом Louis Vuitton в Париже. Экспозиция продолжалась до 3 апреля.

Отмечается, что картина входит в собрание московского Музея искусства авангарда. Основателем его является  бизнесмен Вячеслав Кантор, в отношении которого не так давно объявили персональные санкции со стороны Евросоюза. Очередной пакет ограничительных мер в Брюсселе приняли из-за спецоперации, которую власти РФ проводят на территории Украины с 24 февраля.

Ранее во Франции арестовали "Автопортрет в сером" Петра Кончаловского. Полотно принадлежит миллиардеру Петру Авену, также оказавшемуся среди россиян, на которых распространилось действие оччередных санкций ЕС.

Напомним, в первых числах апреля в Великобритании дали новое название "Русским танцовщицам" знаменитого французского художника Эдгара Дега. Лондонская национальная галерея объявила, что теперь картина будет известна как "Украинские танцовщицы".

С призывом изменить название пастелей этой серии ранее выступила украинская художница Мириам Найем, направившая соответствующие обращения в Лондонскую национальную галерею, Музей Гетти в Лос-Анджелесе и Метрополитен-музей в Нью-Йорке, в собраниях которых есть картины Дега. Автор запечатлел на них танцовщиц в венках, в которых легко увидеть ленты желтого и синего цвета.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 114

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
  

Популярное

Представителей Москвы и Минска не пригласили на годовщину освобождения МаутхаузенаПредставителей Москвы и Минска не пригласили на годовщину освобождения Маутхаузена
В Великобритании задержали мужчину, напавшего с ножом на прохожихВ Великобритании задержали мужчину, напавшего с ножом на прохожих
«Известия»: Российским пилотам рекомендовано готовиться к полетам без GPS«Известия»: Российским пилотам рекомендовано готовиться к полетам без GPS
Toshiba приостановила прием новых заказовToshiba приостановила прием новых заказов
В поселке под Иркутском найдено тело младенцаВ поселке под Иркутском найдено тело младенца

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru