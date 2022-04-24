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Во Франции арестовали еще одно полотно из коллекции Морозовых
24.4.2022 10:00
Фото: rewizor.ru
Власти Франции приняли решение арестовать еще одно произведение искусства, экспонировавшееся в фонде Louis Vuitton в Париже.
Речь идет уже о второй картине из знаменитой коллекции братьев-меценатов Михаила и Ивана Морозовых, передает Le Monde.
Французские власти наложили арест на портрет предпринимателя Тимофея Морозова, созданный в 1891 году выдающимся отечественным художником Валентином Серовым. Полотно ранее участвовало в выставке, организованной фондом Louis Vuitton в Париже. Экспозиция продолжалась до 3 апреля.
Отмечается, что картина входит в собрание московского Музея искусства авангарда. Основателем его является бизнесмен Вячеслав Кантор, в отношении которого не так давно объявили персональные санкции со стороны Евросоюза. Очередной пакет ограничительных мер в Брюсселе приняли из-за спецоперации, которую власти РФ проводят на территории Украины с 24 февраля.
Ранее во Франции арестовали "Автопортрет в сером" Петра Кончаловского. Полотно принадлежит миллиардеру Петру Авену, также оказавшемуся среди россиян, на которых распространилось действие оччередных санкций ЕС.
Напомним, в первых числах апреля в Великобритании дали новое название "Русским танцовщицам" знаменитого французского художника Эдгара Дега. Лондонская национальная галерея объявила, что теперь картина будет известна как "Украинские танцовщицы".
С призывом изменить название пастелей этой серии ранее выступила украинская художница Мириам Найем, направившая соответствующие обращения в Лондонскую национальную галерею, Музей Гетти в Лос-Анджелесе и Метрополитен-музей в Нью-Йорке, в собраниях которых есть картины Дега. Автор запечатлел на них танцовщиц в венках, в которых легко увидеть ленты желтого и синего цвета.
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