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В Лондоне переименовали картину «Русские танцовщицы» Дега
4.4.2022 20:05
Фото: anews.com
Лондонская национальная галерея объявила о решении переименовать работу "Русские танцовщицы" французского художника Эдгара Дега, передает The Guardian. Со ссылкой на представителя музея отмечается, что картина теперь носит название "Украинские танцовщицы".
Лондонская национальная галерея официально переименовала произведение искусства, которое было создано выдающимся французским живописцем Эдгара Дега. "Русские танцовщицы" превратились в украинских, пояснили в музее. Название пастели на протяжении долгого времени вызывало оживленные споры среди специалистов, отметил представитель галереи. В последний период этот вопрос приобрел новую остроту, и руководство музея сочло, что настал момент для изменения названия. Теперь оно гораздо лучше отражает основную тему работы импрессиониста.
Ранее с призывом изменить название пастелей этой серии выступила украинская художница Мириам Найем, направившая соответствующие обращения в Лондонскую национальную галерею, Метрополитен-музей в Нью-Йорке и Музей Гетти в Лос-Анджелесе, в коллекции которых входят произведения Дега. Автор запечатлел на них женщин, танцующих в традиционных украинских нарядах - длинных юбках, белых рубашках и венках, в которых легко увидеть желтые и синие ленты.
Переименованная в Лондоне пастель была создана художником, когда он в конце жизни посетил выступление труппы танцоров в Париже и был очарован их талантом.
Ранее исследователи выяснили, что знаменитый город доколумбовой эпохи Мачу-Пикчу на протяжении последних ста лет упоминался под неправильным названием. Археологи и историки установили, что в действительности он именовался Пикчу или Уайна-Пикчу.
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