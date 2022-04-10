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Власти Франции конфисковали принадлежащую Авену картину


10.4.2022 20:15
Власти Франции конфисковали принадлежащую Авену картинуФото: vk.com

Полотно "Автопортрет в сером" Петра Кончаловского, владельцем которого является российский миллиардер Петр Авен, конфисковали во Франции, передает Le Monde.

Соответствующее решение власти страны приняли в рамках санкций, ранее объявленных Евросоюзом в отношении ряда россиян.

Как отмечает французская газета, знаменитое полотно из коллекции братьев Ивана и Михаила Морозовых было предоставлено Петром Авеном фонду Луи Виттона для выставки под названием "Иконы современного искусства". Экспозиция проходила в Париже с 22 сентября 2021 года по 3 апреля 2022 года, она также включала в себя произведения Винсента Ван Гога, Анри Матисса, Поля Гогена и других выдающихся художников.

По данным Le Monde, власти Франции сейчас рассматривают возможность конфисковать еще одну картину. Предположительно, речь может идти о портрете предпринимателя Тимофея Морозова работы Валентина Серова.

В министерстве экономики и финансов Франции пояснили, что в стране осуществлена уже третья по счету конфискация произведений искусства за период с 24 февраля, когда РФ начала активные действия на территории Украины в рамках спецоперации. Отмечается, что большая часть коллекции из примерно двухсот полотен, которые ранее были выставлены в Париже, оказалась не затронута введенными ЕС ограничениями. В скором времени картины вернутся в РФ.

Ранее во Франции были заморожены активы ЦБ России в совокупности на 22 млрд евро. Меры затронули также накопления и дорогостоящую недвижимость ряда частных лиц, оказавшихся в санкционных списках стран Запада, рассказал министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр. По словам главы финансового ведомства, блокированы счета физлиц в учреждениях страны, в общей сумме около €150 млн. Ограничительные меры коснулись и объектов недвижимости на территории Франции, которые принадлежат примерно тридцати гражданам РФ. Совокупная их стоимость, пояснил министр, составляет порядка "полмиллиарда евро".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 120

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