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Прятавшийся от оползня филиппинский мальчик просидел почти сутки в холодильнике
23.4.2022 23:22
Фото: livejournal.com
11-летний житель Филиппин спрятался в холодильнике, когда его дом оказался в опасной зоне из-за приближавшегося оползня
В результате ребенок просидел внутри около двадцати часов, сообщают зарубежные СМИ.
Мальчика по имени Си Джей Хасме удалось найти, когда спасатели начали мероприятия по поиску выживших, передает AsiaOne.
Ребенок был экстренно госпитализирован с множественными переломами, но врачи уже не испытывают опасений за жизнь маленького пациента. По словам медиков, мальчик уже идет на поправку.
Позже выяснилось, что отец и мать мальчика стали жертвами стихии. Выжить из их семьи смог лишь дядя ребенка, который также успел спрятаться от приближающегося оползня.
Согласно последним официальным данным, в результате тропического циклона "Меги", обрушившегося на Филиппины, погибли не менее 224 человек.
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