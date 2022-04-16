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На Филиппинах растет число жертв шторма «Меги»
16.4.2022 10:33
Фото: tengrinews.kz
По последним официальным данным, жертвами стихийных бедствий, которые были вызваны обрушившимся на Филиппины тропическим штормом "Меги", стали не менее 167 человек. Об этом сообщила пресс-служба Национального совета по борьбе с чрезвычайными ситуациями.
В общей сложности из-за шторма "Меги" на Филиппинах погибли уже 167 человек, еще 110 продолжают числиться без вести пропавшими. Согласно уточненным официальным данным, пострадали от последствий стихии восемь местных жителей. Как сообщает Национальный совет по борьбе с ЧС, наибольшее количество погибших — свыше 150 человек — зафиксировано в районе Восточный Висайи.
По предварительной информации, обрушившийся на страну шторм в той или иной мере затронул более 1,93 млн жителей. Отмечается, что из зоны бедствия в пункты временного размещения властями централизованно были эвакуированы свыше 348,3 тыс. человек, еще 32,9 тыс. уехали в безопасное место самостоятельно.
Вследствие стихийного удара поврежденными оказались порядка 10,3 тыс. зданий, в том числе, жилых, 240 автомобильных дорог и девять мостов. Возможная сумма ущерба, нанесенного инфраструктуре страны, может превысить 700,5 тыс. филиппинских песо, отмечают представители местных властей.
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