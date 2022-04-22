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При взрыве на Гайском ГОКе под Оренбургом погибли три человека
10:00
Фото: profile.ru
Прокуратура Оренбургской области подтверждает гибель трех человек при взрыве на Гайском ГОКе, передает агентство "Интерфакс".
В заявлении регионального ведомства указано, что 88 человек после случившегося были экстренно эвакуированы.
Согласно имеющимся на этот час данным, ЧП случилось сегодня, 23 апреля, примерно в 08:50 по местному времени (06:50 по Москве). На Гайском горно-обогатительном комбинате (ГОК) под Оренбургом произошла внештатная детонация взрывчатого вещества при проведении горновзрывных работ. Инцидент зафиксирован на глубине 1,2 км.
После случившегося были экстренно эвакуированы 88 рабочих, три человека стали жертвами ЧП. Правоохранительные органы уже проводят проверку по факту случившегося, выясняя причины и условия, которые могли способствовать произошедшему. Кроме того, прокуратура взяла на контроль устранение последствий инцидента.
Представители Гайского ГОКа отметили, что тела погибших работников подземного рудника нашли "при заезде на горизонт 1205 метра", сообщает агентство. Признаков внешних повреждений на останках замечено не было. На месте происшествия сейчас продолжают работу горноспасатели. На комбинате при этом не подтвердили информацию о взрыве и последовавшей за ним эвакуации.
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