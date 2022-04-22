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Джонни Депп заявил, что никогда не вернется к съемкам «Пиратов Карибского моря»
22.4.2022 22:34
Фото: sm-news.ru
Известный американский актер Джонни Депп не согласился вновь участвовать в съемках "Пиратов Карибского моря", передает портал Comicbook.
По словам артиста, обвинения со стороны его бывшей супруги разрушили его карьеру.
Во время судебного заседания, где рассматривали иск актера к его бывшей жене Эмбер Херд, Джонни Депп заявил, что его карьера была разрушена из-за обвинений с ее стороны. Когда актриса обратилась в суд с заявлением о бытовом насилии, артиста лишили целого ряда проектов, включая шестую часть "Пиратов".
Сообщив об этом, Депп подчеркнул, что если в будущем ему предложат, он не согласится вновь участвовать во франшизе. Актер заявил, что его мнение останется неизменным, даже если компания Disney посулит ему в качестве гонорара 300 млн долларов.
Сыграв пирата Джека Воробья, Депп был ранее номинирован на престижную премию "Оскар". Артист вошел в число наиболее высокооплачиваемых кинозвезд периода 2000–2010 годов именно благодаря съемкам в этой франшизе. В компании Disney в прошлом признали Деппа одной из легенд, участвовавших в ее проектах.
Напомним, когда в прессе появились слухи о разладе в звездном семействе Деппа и Херд, в его поддержку высказывались американская актриса Вайнона Райдер и бывшая партнерша и мать двух детей артиста Ванесса Паради. Экс-супруге Деппа все же удалось отсудить у него круглую сумму, после чего она выразила намерение передать эти деньги на благотворительность.
В защиту актера также высказалась британская писательница Джоан Роулинг. Как рассказывал позднее Джонни Депп, он с восхищением воспринял то, как Роулинг предоставила ему практически полную свободу во время создания образа Геллерта Гриндевальда - персонажа картины "Фантастические твари и где они обитают". После судебных разбирательств на эту роль создатели фильма решили пригласить датского актера Мадса Миккельсена.
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