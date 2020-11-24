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Джонни Деппа в новой части «Фантастических тварей» заменит Мадс Миккельсен
07:15
Фото: gallery.ru
Голливудского актера Джонни Деппа в фильме "Фантастические твари и где они обитают 3" (Fantastic Beasts and Where to Find Them 3) заменит Мадс Миккельсен, передает Reuters.
По данным агентства, датского артиста уже утвердили на роль темного волшебника Геллерта Гриндевальда.
Отмечается, что сведения об утверждении нового актера подтвердило руководство студии Warner Bros.
Джонни Деппу пришлось отказаться от дальнейшего участия в серии фильмов "Фантастические твари". Об этом стало известно вскоре после того, как артист проиграл суд против The Sun. Дело рассматривал Высокий суд Лондона.
В первых числах ноября был отклонен иск актера о клевете. Депп пытался отстаивать свое мнение из-за публикаций британской газеты. В статьях утверждалось, что актер якобы мог избивать Эмбер Херд, когда они являлись законными супругами.
Напомним, Джуд Лоу, отреагировав на уход коллеги из этого проекта, пояснил, что "Фантастические твари" - один из наиболее масштабных фильмов в его карьере. Поэтому он вынужден уважать решение руководства киностудии.
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