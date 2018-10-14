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Джоан Роулинг поддержала Джонни Деппа во время его развода
15:35
Фото: livejournal.com
Во время скандального развода с Эмбер Херд актера Джонни Деппа поддержала писательница Джоан Роулинг.
Известный артист, в прошлом воздерживавшийся от рассказов о своей личной жизни, дал довольно откровенное интервью изданию Entertainment Weekly.
По словам Джонни Деппа, Джоан Роулинг решила встать на его сторону при выяснении отношений с теперь уже бывшей супругой Эмбер Херд. Сообщив об этом, актер позволил себе сделать ряд комплиментов в адрес известной писательницы. В частности, Депп с восхищением воспринял то, как Роулинг предоставила ему практически полную свободу во время создания образа Геллерта Гриндевальда - персонажа картины "Фантастические твари и где они обитают".
Как вспоминает актер, когда Эмбер Херд начала обвинять его в домашнем насилии, Роулинг даже не задумывалась о разрыве отношений с ним. Кроме того, писательница высказывалась в его поддержку. По ее словам, она, как и другие члены команды, на 100% уверены в том, что Гииндевальда должен играть Депп. Артист по достоинству оценил, с каким пониманием Роулинг отнеслась к его ситуации и даже не побоялась тогда публично выступить в его защиту - она верила в его невиновность.
Напомним, когда в прессе появились слухи о разладе в звездном семействе Деппа и Херд, в его поддержку высказывались американская актриса Вайнона Райдер и бывшая партнерша и мать двух детей артиста Ванесса Паради. Экс-супруге Деппа все же удалось отсудить у него круглую сумму, после чего она выразила намерение передать эти деньги на благотворительность.
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