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В Алтайском крае учительница пойдет под суд по делу о гибели детей в ДТП
22.4.2022 20:35
Фото: vk.com
В суд передано уголовное дело о гибели трех детей в дорожно-транспортном происшествии с участием снегоуборочного поезда, информирует пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Трагедия случилась в конце ноября прошлого года.
В качестве обвиняемой по этому уголовному делу проходит педагог начальных классов общеобразовательной школы населенного пункта Луговое. Учительницу могут признать виновной по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение водителем ПДД, которое повлекло за собой по неосторожности гибель двух или более человек).
Смертельная авария случилась на железнодорожном переезде в Тальменском районе 29 ноября 2021 года. Жертвами происшествия стали трое детей, ехавших в автомобиле, которым управляла учительница - двое мальчиков и девочка. Всем им было по восемь лет, сообщили ранее в региональном СУ СКР. Машинист снегоуборочного поезда, заметив машину, незамедлительно применил экстренное торможение. Однако предотвратить столкновение ему не удалось, состав находился уже слишком близко, информировала после ЧП пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.
По версии следствия, учительница, управляя собственной машиной Toyota, могла отвлечься на звонок телефона. В результате она не остановилась перед переездом, хотя на светофоре был красный сигнал. Автомобиль педагога выехал на пути, где в него врезался состав.
Родители школьников подали гражданские иски к педагогу на общую сумму 10 млн рублей. В процессе расследования данного уголовного дела женщина дала признательные показания, отметили представители СКР. При этом фигурантка настаивает, что не помнит обстоятельства происшествия.
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