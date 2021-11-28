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В Алтайском крае трое детей погибли при столкновении машины и снегоуборочного поезда
14:12
Фото: zensovet.ru
Следственные органы Алтайского края возбудили уголовное дело по факту аварии, унесшей жизни трех детей школьного возраста.
По имеющимся на этот час данным, в легковую машину на переезде врезался снегоуборочный поезд. Водителя и еще одного ребенка доставили в больницу.
Смертельная авария случилась на железнодорожном переезде в Тальменском районе. Жертвами происшествия стали трое детей, ехавших в автомобиле - двое мальчиков и девочка. Всем им было по восемь лет, сообщили в региональном СУ СКР. Обстоятельства трагедии будут устанавливаться в рамках уголовного дела.
Машинист поезда, заметив машину, незамедлительно применил экстренное торможение. Однако предотвратить столкновение ему не удалось, состав находился уже слишком близко, информирует пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.
По данным пресс-службы СУ СКР по Алтайскому краю, легковым автомобилем "Тойота" управляла учительница общеобразовательной школы из села Луговое. машина направлялась в село Наумово, где проживали дети.
В ведомстве пояснили, что по итогам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение водителем ПДД, повлекшее за собой по неосторожности гибель более человек). Установлен факт ненадлежащей организации проезда учащихся до школы и обратно. В рамках продолжающейся проверки также будет оцениваться деятельность должностных лиц местных органов образования на предмет возможной халатности.
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