Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Алтайском крае трое детей погибли при столкновении машины и снегоуборочного поезда

14:12

Фото: zensovet.ru



Следственные органы Алтайского края возбудили уголовное дело по факту аварии, унесшей жизни трех детей школьного возраста.



По имеющимся на этот час данным, в легковую машину на переезде врезался снегоуборочный поезд. Водителя и еще одного ребенка доставили в больницу.



Смертельная авария случилась на железнодорожном переезде в Тальменском районе. Жертвами происшествия стали трое детей, ехавших в автомобиле - двое мальчиков и девочка. Всем им было по восемь лет, сообщили в региональном СУ СКР. Обстоятельства трагедии будут устанавливаться в рамках уголовного дела.



Машинист поезда, заметив машину, незамедлительно применил экстренное торможение. Однако предотвратить столкновение ему не удалось, состав находился уже слишком близко, информирует пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.



По данным пресс-службы СУ СКР по Алтайскому краю, легковым автомобилем "Тойота" управляла учительница общеобразовательной школы из села Луговое. машина направлялась в село Наумово, где проживали дети.



В ведомстве пояснили, что по итогам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение водителем ПДД, повлекшее за собой по неосторожности гибель более человек). Установлен факт ненадлежащей организации проезда учащихся до школы и обратно. В рамках продолжающейся проверки также будет оцениваться деятельность должностных лиц местных органов образования на предмет возможной халатности.



Автор: Злата Богатова

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