Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Новый вид гигантских черепах открыли на Галапагосских островах

17.4.2022 11:09

Фото: funart.pro



Ученые обнаружили неизвестный ранее вид гигантских черепах на острове Сан-Кристобаль, который считается наиболее старым в Галапагосском архипелаге. О работе биологов рассказывает испанское издание El Pais.



На территории острова Сан-Кристобаль, который входит в состав Галапагосского морского заповедника, сейчас насчитывается около 8 тыс. черепах. Ранее биологи полагали, что речь идет о представителях подвида галапагосской черепахи Chelonoidis chathamensis, однако выяснилось, что это совсем не так - обитатели острова относятся к совершенно новому виду.



В 2019 году специалисты проводили перепись черепах, в ходе которой у особей, живущих на Сан-Кристобале, брали образцы тканей и крови. Впоследствии ученые проведены генетические тесты, обнаружив, что результаты не соответствуют исходным данным, которые были получены в 1906 году биологами Калифорнийской академии наук. Специалисты того времени изучали виды черепах, встречающихся на этом острове, по скелетам.



Как свидетельствуют лабораторные исследования, обитающие на Сан-Кристобале черепахи в прошлом еще никогда не были идентифицированы и не классифицировались. По словам одного из участников научного коллектива Дэнни Руэды, черепахи, живущие в прибрежной зоне Сан-Кристобаля обладают панцирем, который отличает их от обитателей влажной зоны Галапагосских островов - их останки эксперты и описывали в 1906 году.



Ранее исследователи Международного университета Флориды выяснили, что большие белые акулы (Carcharodon carcharias) умеют дружить. Американские ученые поняли это, проанализировав результаты наблюдений, продолжавшихся на протяжении четырех лет. Специалисты изучали трех самцов и трех самок, обитавших у побережья Мексики, прикрепив на акул специальные метки.



Автор: Злата Богатова

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