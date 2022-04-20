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Российский рынок покидает производитель товаров Zewa, Libresse и Libero


17:39
Российский рынок покидает производитель товаров Zewa, Libresse и LiberoФото: vk.com

О решении уйти с рынка РФ объявила компания Essity, сообщает ТАСС.

Производитель товаров личной гигиены на текущий момент владеет такими марками как Zewa, Libresse и Libero, выпуская широкий ассортимент продукции подобного типа.

Как стало известно, владеющая Zewa, Libresse и Libero компания Essity намерена продать свои фабрики в РФ. По словам руководителя организации Магнуса Грота, заявление которого приводит агентство Bloomberg, скорее всего у компании "больше не будет сотрудников в России". Грот уточнил, что реализуемая в РФ продукция Essity производилась из российских материалов на заводах, располагающихся на территории нашей страны.

В числе товаров, которые предлагает Essity, различные виды туалетной бумаги, бумажных полотенец и носовых платков, салфетки - столовые, влажные и в коробках, маски для лица, а также мыло, лосьоны и антисептические гели, предназначенные для обработки рук. В России эта компания начала работать в 1994 году. Сейчас на территории РФ трудятся примерно 1300 ее сотрудников. Продукция на отечественном рынке представлена марками Zewa, Libero, Libresse, TENA и Tork.

Ранее стало известно, что немецкий производитель бытовой химии Henkel принял решение приостановить деятельность на территории России. В заявлении компании указывалось, что 2500 сотрудников в РФ смогут продолжить работу и получать доход в течение подготовительного периода.

Компания Henkel на одиннадцати заводах в РФ производит, в частности, моющие и косметические средства, гигиенические товары. В первых числах апреля представители организации выражали готовность продолжать работу в России, поставляя продукцию ежедневного потребления. Компания в РФ была представлена ассортиментом марок Persil, Schwarzkopf, Fa, Bref, Pril и "Ласка", а также некоторых других.

Автор: Злата Богатова

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