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Henkel приостанавливает деятельность в России
19.4.2022 19:01
Фото: lematin.ma
Немецкий производитель бытовой химии Henkel объявил о решении приостановить деятельность на территории России.
В заявлении компании указано, что 2500 сотрудников в РФ смогут продолжить работу и получать доход, передает ТАСС.
Руководство компании заверило, что в течение периода, пока германский производитель бытовой химии готовится прекратить деятельность на территории РФ, 2,5 тыс. российских сотрудников продолжат трудиться и получать зарплату.
Как указано в распространенном сегодня заявлении Henkel, решение "отказаться от бизнеса в России" принималось с учетом событий, связанных с Украиной. Руководство организации сообщает, что сейчас уже ведет подготовку "к процессу реализации" своего решения. Henkel намерен тесно взаимодействовать со своей командой в России, чтобы проработать все детали в целях обеспечения упорядоченного процесса, добавили представители концерна.
В компании также отметили, что пока не представляется возможным оценить "финансовые последствия запланированного выхода для Henkel".
Ранее глава совета директоров концерна Карстен Кнобель от лица компании выступил с заявлением о том, что в Henkel осуждают "российскую наступательную войну против Украины и насилие против невинных мирных жителей". Он подчеркивал, что приоритетным для компании является поддержка коллег на Украине, их сотрудников и жителей Украины, а также соседних государств "посредством финансовых пожертвований, предоставления продуктов питания и одежды".
По словам Кнобеля, сейчас множество сотрудников Henkel действуют на границах, занимаясь распределением вещей первой необходимости и предлагая пристанище украинцам, которые были вынуждены покинуть свои дома.
Компания Henkel на одиннадцати заводах в РФ производит клеевые материалы, моющие средства, косметику и средства личной гигиены. В первых числах апреля представители организации выражали готовность продолжать работу в России, поставляя продукцию ежедневного потребления. До того Henkel полностью прекратила инвестиции, а также спонсорские и рекламные мероприятия на территории РФ.
В портфель брендов компании входят такие известные в России марки как Persil, "Ласка", Schwarzkopf, Fa, Bref, Pril и многие другие.
24 февраля глава российского государства Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию в связи с обстановкой на Донбассе. Как заявил президент РФ, целью этих мер является защита людей, восемь лет подвергавшихся издевательствам со стороны Киева. Действия украинского руководства Путин назвал геноцидом.
Вскоре после этого государства Евросоюза, Соединенные Штаты и Канада, а также ряд других стран объявили санкции - экономические и персональные - в отношении РФ. Среди антироссийских ограничений — закрытие воздушного пространства для российских самолетов и отключение некоторых банков от международной системы SWIFT. Кроме того, вследствие блокировки международных резервов российского Центробанка оказались фактически замороженными порядка 300 млрд долларов. В этот же период был ограничен доступ РФ к доллару и евро.
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