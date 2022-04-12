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В NASA перенесли полет к орбите Луны в рамках программы Artemis


12.4.2022 11:29
В NASA перенесли полет к орбите Луны в рамках программы ArtemisФото: cryptonewsz.com

Первый непилотируемый полет ракеты-носителя Space Launch System и космического корабля Orion к орбите Луны в рамках программы Artemis состоится в период с июня по август, заявил представитель Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Майк Сарафин, являющийся руководителем проекта.

Ранее предполагалось, что старт будет организован в мае – июле, но событие было решено перенести на июнь – август, сообщает "Интерфакс". Как пояснил руководитель программы Artemis Майк Сарафин, рассматриваются следующие стартовые окна: с 6-го по 16-е июня либо с 29-го июня по 17-е июля, а также в период с 26 июля по 9 августа.

По словам Сарафина, имеется ряд дополнительных вариантов, когда будет наиболее благоприятным положение естественного спутника Земли. В такие моменты у ракеты будет выше вероятность того, что она успешно совершит полет и возвратится обратно.

Предполагается, что до запуска должны провести стендовое испытание ракеты-носителя, после чего баки начнут заполнять топливом. Специалистам предстоит осуществить имитацию процедур, которые важны при запуске, а также проверить, как действуют все системы и работает программное обеспечение.

В минувшем марте ракету SLS, размеры которой составляют около ста метров, вместе с космическим кораблем Orion на транспортере вывезли из цеха вертикальной сборки, после чего они были перемещены на стартовую площадку космического центра им. Кеннеди. Когда завершится этап стендового испытания, аппарат на время будет возвращен в сборочный цех.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 135

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