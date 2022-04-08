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Американские ученые открыли самую далекую галактику
8.4.2022 21:37
Фото: clarksvilleonline.com
В Соединенных Штатах астрономам удалось зафиксировать космический объект, способный оказаться наиболее удаленной от Земли галактикой за весь период космических наблюдений. Статья об исследовании представителей Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики (Массачусетс) появилась в The Astrophysical Journal.
Как стало известно, ученые дали объекту наименование HD1. Это скопление звезд располагается на расстоянии порядка 33,4 миллиарда световых лет от Земли. Учитывая факт расширения Вселенной, американские астрофизики смогли предположить, на каком удалении находится открытый ими объект. Отмечается, что свет от HD1 шел до нашей планеты около 13,5 миллиарда лет.
По мнению американских специалистов, галактика появилась лишь через 330 миллионов лет после Большого взрыва. Объект отличает особенный уровень яркости, и ученые пока не могут дать точный ответ на вопрос, чем это обусловлено. В частности, специалистами высказано предположение о том, что в центре галактики может располагаться массивная звезда или черная дыра.
Ранее исследователи NASA выявили на поверхности Марса кратер, который остался после падения астероида (это случилось в период с февраля 2006-го по март 2014 года). Как рассказывалось на сайте Аризонского университета (США), это место запечатлела установленная на борту орбитальной марсианской станции NASA Mars Reconnaissance Orbiter камера.
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