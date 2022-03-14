Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Рогозин: Россию могут отключить от GPS

14:03

Фото: livejournal.com



В Соединенных Штатах рассматривают вопрос о возможном отключении России от GPS, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.



Глава госкорпорации подчеркнул, что поводов для беспокойства нет, передает ТАСС.



Соединенными Штатами сейчас рассматривается возможность отключения России от GPS, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он подчеркнул, что "напрягаться" из-за этого не стоит, потому что в каждом смартфоне имеется доступ к системе ГЛОНАСС. По словам Рогозина, уровень точности отечественной системы ничуть не уступает зарубежным аналогам, поэтому поводов для беспокойства нет.



На прошлой неделе, по словам Рогозина, Роскосмос направил партнерам по МКС письменные запросы о снятии с предприятий госкорпорации санкций. Ограничительные меры гендиректор назвал незаконными. Глава корпорации пояснил, что российская сторона до конца марта ожидает ответной реакции от NASA, Европейского и Канадского космических агентств. Отрицательное решение или его отсутствие станут определяющими для дальнейших действий представителей РФ. Глава Роскосмоса при этом отмечал, что соглашаться с санкциями российская сторона не собирается.



Ранее состоялась встреча Дмитрия Рогозина с депутатами Госдумы от ЛДПР. Как заявил глава госкорпорации, в сложившихся сейчас геополитических условиях работа на МКС не является эффективной. Гендиректор Роскосмоса пояснил, что продление эксплуатации станции на период до 2030 года требует вложения колоссальных средств. В противном случае МКС "развалится", указал Рогозин.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 196

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 14.3.2022 15:54 Поисковика «Яндекса» больше нет в настройках браузера Mozilla Firefox

Поисковика «Яндекса» больше нет в настройках браузера Mozilla Firefox 11.3.2022 06:01 «ВКонтакте» фиксирует всплеск активности пользователей

«ВКонтакте» фиксирует всплеск активности пользователей 10.3.2022 16:18 Китайские производители сократили поставки смартфонов в РФ

Китайские производители сократили поставки смартфонов в РФ 10.3.2022 13:15 Китай не будет поставлять России авиазапчасти

Китай не будет поставлять России авиазапчасти 7.3.2022 00:04 TikTok приостанавливает прямые трансляции и публикацию контента в РФ