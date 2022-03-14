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Рогозин: Россию могут отключить от GPS
14:03
Фото: livejournal.com
В Соединенных Штатах рассматривают вопрос о возможном отключении России от GPS, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Глава госкорпорации подчеркнул, что поводов для беспокойства нет, передает ТАСС.
Соединенными Штатами сейчас рассматривается возможность отключения России от GPS, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он подчеркнул, что "напрягаться" из-за этого не стоит, потому что в каждом смартфоне имеется доступ к системе ГЛОНАСС. По словам Рогозина, уровень точности отечественной системы ничуть не уступает зарубежным аналогам, поэтому поводов для беспокойства нет.
На прошлой неделе, по словам Рогозина, Роскосмос направил партнерам по МКС письменные запросы о снятии с предприятий госкорпорации санкций. Ограничительные меры гендиректор назвал незаконными. Глава корпорации пояснил, что российская сторона до конца марта ожидает ответной реакции от NASA, Европейского и Канадского космических агентств. Отрицательное решение или его отсутствие станут определяющими для дальнейших действий представителей РФ. Глава Роскосмоса при этом отмечал, что соглашаться с санкциями российская сторона не собирается.
Ранее состоялась встреча Дмитрия Рогозина с депутатами Госдумы от ЛДПР. Как заявил глава госкорпорации, в сложившихся сейчас геополитических условиях работа на МКС не является эффективной. Гендиректор Роскосмоса пояснил, что продление эксплуатации станции на период до 2030 года требует вложения колоссальных средств. В противном случае МКС "развалится", указал Рогозин.
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